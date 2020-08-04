Ankara'yı hareketlendiren davete ilk cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya'ya giderek namaz kılması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına İyi Parti'den cevap geldi.





İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Genel başkanımız Ayasofya Camii'ne gitti diye siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz. İktidar hedefi olan bir partiyiz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikâhı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi." dedi.





"TAYYİP BEY GİTSİN, NE OLURSA OLSUN İTTİFAKI DEĞİLİZ"





Ağıralioğlu, Haber Global televizyonuna verdiği mülakatta, "Genel Başkanımız ilk defa namaz kılmıyor. Şükür namazı kılmış olması CHP'den ayrılması anlamına niçin gelsin? Böyle değil, fakat mevzuyu böyle takdir etmek Devlet Bey'in takdiri." diye konuştu.





"İyi Parti tek başına iş başına gelmek için kurulmuş bir parti." diyen Ağıralioğlu, "Biz 'Tayyip Bey (Erdoğan) gitsin de ne olursa olsun' ittifakı değiliz. Biz, iki kişiyken konuştuklarımızı 83 milyonla konuşabilme imkânını siyasi kuvvete dönüştürdük. Böyle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.