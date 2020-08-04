Bahçeli'den şaşırtan davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasında İyi Parti lideri Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) farklı tavır takındığını söyledi.





Bahçeli sürpriz bir davette bulunarak, "Sayın Akşener’in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır." dedi.





CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin tesis ettiği Millet İttifakı için "Zillet İttifakı" diyen Bahçeli, "Üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir." diye konuştu.





MHP lideri Bahçeli'nin İyi Parti lideri Akşener'i MHP'ye davet etmesi, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile MHP'nin tesis ettiği Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı zayıflatmaya matuf siyasi hamle" diye yorumlanıyor.





"EVDE OLMAK İSABETLİ BİR TERCİHTİR"





Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir." diye konuştu.





MHP lideri Bahçeli, CHP'nin 23 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin partisinden ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarına dair de konuştu.





"Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz." diyen Bahçeli, "Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor. Bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor." yorumunda bulundu.





Bahçeli gazetecilerin sorusu üzerine, "Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor.'' ifadelerini kullandı.