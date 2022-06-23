Suudi basını, ziyaret haberlerinde Erdoğan'ın bu fotoğrafını kullandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürüyor.







Selman'ın ziyareti, AKP iktidarının ekonomik anlamda sıkışmasının ardından geldiği yönünde yorumlanırken Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA ve Arap basını ziyareti AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yere baktığı fotoğrafla servis etti.





Birgün'ün haberine göre SPA söz konusu fotoğrafın da dahil olduğu bir dizi fotoğrafı, "Ekselansları ve Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili bir görüşme gerçekleştiriyor" notuyla paylaştı.









Suudi basınından AlRiyadh da ziyarete ilişkin söz konusu fotoğrafı paylaştı.







Arab News ise fotoğrafı, 'Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri için daha iyi günler' başlıklı haberinde kullandı.





Haberde AKP'li Halil Özcan'ın görüşlerine de yer verildi. Özcan, Arab News'e yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında gerçekleştirdiği ziyaretinden sonra, her iki ülke de geçmişi bir kenara bıraktı. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarak bağlarını iyileştirme taahhüdünde bulundu" dedi.





ZİYARET, 'SICAK PARA ARAYIŞI' OLARAK YORUMLANMIŞTI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, AKP iktidarının ekonomik anlamda sıkışmasıyla yeniden ivme kazanmıştı.





AKP'li isimlerin cinayetin ardından 'katil' dediği Suudi Arabistan'a cinayet davasını devretmesi muhalefet tarafından büyük tepki toplamıştı.





Erdoğan 5 yıllık aranın ardından ilk ziyaretini nisan ayında yapmış, ziyaret Suudi basınında “Suudi Arabistan ve Türkiye için yeni bir ortaklık dönemi” başlığı ile duyurulmuştu.





Erdoğan’ın ziyaretinin amacının ekonomik buhran nedeniyle sıcak para arayışı olduğu Suudi Arabistan basınının da analizlerinde yer almıştı.