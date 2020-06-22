Suudi şirket iflas etti, yüzlerce kişi mağdur

9Round isimli spor salonuna üyelik için peşin ödeme yapan yüzlerce kişi ortada kaldı. Üyeler, şirket merkezinden “Türkiye’deki operasyonları durdurduk. Ücret iadesi yapılmayacak.” cevabını aldı.







Türkiye dışında 19 ülkede salonları bulunan 9Round, farklı konsepti ile dikkati çekiyordu. Amerika Birleşik Devletler (ABD) merkezli markanın Türkiye’deki bayilik haklarını Suudi bir şirket aldı.





Üç yıl önce İstanbul’da kurulan 2 milyon lira sermayeli Sport Brothers Yaşam Merkezi AŞ hızla şubeleşme yoluna gitti. Cihangir, Etiler, Kozyatağı ve Acıbadem gibi gözde semtlerde şubeleri bulunan 9Round’un aboneleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden üyesi oldukları salonlara gitti.





SALONLAR KAPALI





Ancak gidilen her salonun kapalı olduğu anlaşıldı. Üyeler, şirketin Üsküdar’daki merkezine ulaşmaya çalışsa da sonuç alamadı. Spor hocaları ile temasa geçen üyeler aldıkları cevap ile şoke oldu.





Üyeler, 9Round’un ABD’deki merkezinden ise “İflas ettik, Türkiye’deki operasyonları durdurduk. Ücret iadesini de yapamayacağız.” cevabını aldı. 13 Haziran akşamı ise hem 9Round’un Türkiye’ye yönelik web sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı.





Müvekkili Cangür Günaydın’ın ödediği ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduklarını söyleyen Av. Mehmet Özgür Yıldırım, “Müvekkilin üyesi olduğu Kozyatağı şubesinde 200 kişi mağdur. Diğer şubeleri de dahil ettiğimizde mağdur kitlesi çok daha büyüyor. Spor salonu çalışanları da iflastan haberdar olmadıklarını, kendilerinin de şirketten alacakları bulunduğunu söyledi.” dedi.





AVUKAT ÜNAL: SALGINDA MALİ YAPI BOZULDU





Suudi şirketin Avukatı Zeynep Çakır Ünal ise şu açıklamayı yaptı: “Koronavirüs salgınında salonlar kapalı kaldı. Bazı üyeler aboneliklerini iptal etti. Bu süreçte, mülk sahipleri de hiç yardımcı olmadı. Şirketin mali yapısı bozuldu. Çalışanların hakları eksiksiz ödendi. Üyelerin kalan paralarının iadesi için de ABD’deki merkez ile görüşmeler yürütülüyor; çözüm bulunmaya çalışılıyor.”