Taliban askeri üsse saldırdı: 23 ölü

Afganistan İçişleri Bakanlığı, olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alman ajansı dpa ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, ölen Afgan güvenlik görevlisi sayısının 23 olduğunu belirtti. Yetkililer, saldırıda yaralanan bir kişinin ise ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardığını söyledi.







İçişleri Bakanlığı, olayı, "içeriden" düzenlenen bir saldırı olarak tanımladı. Saldırıyı üstlenen Taliban ise bunun kendileri tarafından gerçekleştirilen koordineli bir saldırı olduğunu belirtti. Taliban açıklamasında da, saldırıdaki ölü sayısının 32 olduğu iddia edildi. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.