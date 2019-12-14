Samanyolu Haber /Dünya / Taliban askeri üsse saldırdı: 23 ölü /14 Aralık 2019 15:25

Taliban askeri üsse saldırdı: 23 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir askeri üste, ordu birliklerinin arasına sızan Taliban mensupları, güvenlik görevlilerine ateş açtı.

SHABER3.COM

Afganistan İçişleri Bakanlığı, olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alman ajansı dpa ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, ölen Afgan güvenlik görevlisi sayısının 23 olduğunu belirtti. Yetkililer, saldırıda yaralanan bir kişinin ise ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardığını söyledi. 

İçişleri Bakanlığı, olayı, "içeriden" düzenlenen bir saldırı olarak tanımladı. Saldırıyı üstlenen Taliban ise bunun kendileri tarafından gerçekleştirilen koordineli bir saldırı olduğunu belirtti. Taliban açıklamasında da, saldırıdaki ölü sayısının 32 olduğu iddia edildi. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taliban askeri üsse saldırdı: 23 ölü Sonraki Haber >>

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:14