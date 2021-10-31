Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, teslim olan 65 IŞİD mensubunu affetti /31 Ekim 2021 23:54

Taliban, teslim olan 65 IŞİD mensubunu affetti

Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim olan DAEŞ mensubu 65 kişiyi affettiği bildirildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim olan DAEŞ mensubu 65 kişiyi affettiği bildirildi.

Nangarhar vilayetinden yetkililer, DAEŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin arabuluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yetkililer, pişmanlıklarını dile getiren örgüt üyelerinin affedildiği, bu kişilerin tekrar silaha başvurmaları durumunda en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisini paylaştı.

DAEŞ yanlısı militanların Nangarhar'da birden fazla saldırı gerçekleştirmesinin ardından Taliban bölgede bu gruba karşı operasyonlarını sıklaştırmıştı.

Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde saldırlar düzenleyen DAEŞ, 8 Ekim'de Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlendiği bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi yaralanmıştı.

© Sputnik

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