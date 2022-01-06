Taliban'dan sosyal medya üzerinden Kazakistan mesajı

Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Kazakistan'da yaşanan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Kazakistan'daki durumu yakından izlediklerini belirten Balhi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Yakın komşumuzda son zamanlarda yaşanan huzursuzluktan dolayı endişe duyuyoruz. Hem hükümeti hem de protestocuları sorunları müzakereler ve barışçıl yollarla çözmeye ve ülkede sükuneti ve istikrarı geri döndürmeye çağırıyoruz.İslam Emirliği, bölgedeki güvenliğin, siyasi istikrarın, ekonomik büyümenin, ticaretin ve halkların refahı için gerekli olduğunu düşünüyor."