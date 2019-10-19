Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Bakanlığının yasa dışı lüks ithal araçları Sayıştaya tosladı /19 Ekim 2019 10:32

Tarım Bakanlığının yasa dışı lüks ithal araçları Sayıştaya tosladı

Sayıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara ve İstanbul bölge müdürlükleri ile 10 il müdürlüğünün yasaya aykırı şekilde ithal araç kiralandığını belirledi. Bu kiralamaların ülke ekonomisinde cari açığa neden olduğunu vurguladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığının Ağrı, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Trabzon il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen araç kiralama ihaleleri Sayıştay tarafından mercek altına alındı. İl müdürlüklerinin yerli yerine yabancı araç aldığı belirlendi. Taşıt Kanunu’nda yer almayan makamlar için silindir hacmi 1600 cc üzerinde veya yerli muhteva oranı yüzde 50 oranının altında kalan yabancı menşeli araç kiralandığını tespit edildi. Bazılarında ise kiralamanın ticari araç olarak yapıldığını ancak ticari araç yerine ithal binek araçlar alındığını anlaşıldı.

MEMLEKET YOLLARINA UYGUN OLMALI
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Sayıştay raporunda “Taşıt Kanunu gereğince kamuda kullanılacak araçların lüks ve gösterişten uzak olması, memleket yollarına uygun olması, ekonomik ve ucuz olması gerekir” denildi.

Rapordaki şu ifadeler dikkat çekti:

“Hibe dâhil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Sonuç olarak 1600 cc üzeri ve/veya yabancı menşeli araçların kasko değeri yüksek olduğundan kira bedeli de yüksek olmakta; bütçeden daha fazla kamu kaynağı kullanılmasına neden olunmaktadır. Bununla beraber yabancı menşeli araç kullanımının yaygınlaşması, bu araçların daha fazla sayıda ithal edilmesine neden olduğundan ülkemizin cari açığını olumsuz etkileyecektir. Oysa mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde kamuda yerli araç kullanımı arttığında, bu durumdan sanayi üretimi, istihdam seviyesi ve ülkemizin milli geliri pozitif etkilenecektir.”
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