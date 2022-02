Tarkan’ın Geççek şarkısı zirveye demir attı

Kworb verilerine göre de, klip 24 saat içinde YouTube’da 7 milyondan fazla görüntülenmeyle dünyada en çok izlenenler listesinde 2. sırada yer aldı.









Tarkan, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Geççek’ şarkısını 17 Şubat Perşembe akşamı 21.00’de YouTube üzerinden paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenip herkesin diline düştü.Sosyal medyada şarkıyla ilgili yüzbinlerce yorum yazıldı. Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi ülkelerde de bu şarkı dinlendi.Şarkının klibi ise İstanbul’da 20’den fazla mekanda çekildi. 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekip görev aldı.Tarkan yeni şarkısı ‘Geççek’ ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:* Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.* O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.* Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.‘Geççek’in sözleri şöyle:Hep köşeye sıkıştırmadı mı?Daha önce de sankiSırtımızdan vurmadı mı?Bu kaçıncı darbe ilk değil kiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var, bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanDayan, çoğu gitti azı kaldıYapma! Güze, kışa boğma yazınıYakındır sabrın zaferiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanÇok uzattın vallahi bıktıkBi durmadın vermedin ki amanHadi yeter artık fena bunaldıkDüş babam artık düş yakamızdanVar bir hayır her şerde dedikOturduk bir dolu ders de çıkarttıkAma yeter artık, anladık tamamDüş babam artık düş yakamızdanBeni sorarsanBen de iyi değilim pekKalmadı eski neşem hiçTadım tuzum yok pekDar dar dar geliyorRuhuma bedenimHar har yanıyorumKüle dönmek üzereyimBi suyun akışındayımBi gidiyorum tersineBi arkadaşım ümitleBi aram açık kaderleLakin sabrın sonu selamettir beklerimGün doğmadan neler doğar bilirim