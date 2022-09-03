TFF’ye silahlı saldırıda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) binasına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.







TFF’nin Riva’daki merkez binasına 1 Eylül’de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç’nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.





Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U’nun ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G’nin serbest bırakılmasına hükmetti.



