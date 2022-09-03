Samanyolu Haber /Gündem / TFF’ye silahlı saldırıda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı /03 Eylül 2022 22:43

TFF’ye silahlı saldırıda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) binasına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) binasına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

TFF’nin Riva’daki merkez binasına 1 Eylül’de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç’nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U’nun ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G’nin serbest bırakılmasına hükmetti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TFF’ye silahlı saldırıda gözaltına alınanlar serbest... Sonraki Haber >>

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:03