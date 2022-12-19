TFF'nin yabancı oyuncu kararı çok tartışılacak: Tamamı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetiminde yakın zamanda Türk futbolu ile alakalı radikal kararlar almaya hazırlanıyor.







Federasyon yönetimi geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda üç önemli konu hakkında değişikliğe gidebileceğinin sinyalini verdi.





YABANCI KURALI DEĞİŞİYOR



Beşiktaş dışında kulüplerin büyük bölümü mevcut yabancı kuralından rahatsız. Kadrolarında 14 yabancı bulunduran kulüpler bu oyunculardan 8'ine 11'de şans verebiliyor. Kulüpler bu kuralın değişmesini istiyor. İddiaya göre 14 yabancı konusunda değişiklik yaşanmayacak. Ancak kulüpler 11'in tamamını yabancı oyunculardan oluşturabilecek. Kararın yeni sezona yürürlüğe girmesi bekleniyor.







PASSOLİG KALKABİLİR

Özellikle Anadolu kulüpleri TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantıda Passolig'den duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. 4 büyükler dışındaki kulüpler gelirlerin düştüğü bu dönemde tekrar kağıt biletle taraftarın tribünlere çekilebileceğini düşünüyorlar. TFF'nin bu karara sıcak baktığı ancak kesin kararını vermediği belirtiliyor.







ALTYAPI KONUSUNDA YENİLİK

Mehmet Büyükekşi'nin üzerinde en çok durduğu konu kulüplerin altyapısı. TFF ve kulüpler maddi olarak yaşanan dar boğazdan alt yapılara yapılacak yatırımlarla çıkılacağını düşünüyor. Yakın zamanda kulüplere ziyaretlerde bulunan TFF, Süper Lig ve TFF kulüplerinin tamamının akademi açmasını sağlayacak.

