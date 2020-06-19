Samanyolu Haber /Ekonomi / TL için kritik uyarı! /19 Haziran 2020 13:22

TL için kritik uyarı!

Uluslararası Finans Enstitüsü, "Türkiye ekonomiyi canlandırmak için kredileri görülmemiş oranda artırdı. TL'nin istikrarı tehlikede." ikazında bulundu.

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), “Covid-19 Şoku ve Türkiye” başlıklı yeni raporunda kamu bankalarının dağıttığı indirimli kredilerin Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde hızlı bir erimeye yol açtığı belirtilerek, "Bu durum TL’nin değeri üzerinde baskı oluşturdu." tespitine yer verildi.

2020’nin ilk üç aylık döneminde Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüdüğü belirtilen raporda, buna mukabil aynı dönemde Merkez Bankası’nın (TCMB) en fazla rezerv kaybeden banka olduğuna işaret edildi. 

HÜKÛMET HANGİSİNİ SEÇECEK?

Rapora göre Ankara’daki siyasetçiler zor bir tercihle karşı karşıya: Bir tarafta, kredileri artırarak ekonomiyi büyütmek; ama bunu yaparken rezervlerin azalmasına ve TL’nin değer kaybına yol açmak var. 

Diğer tarafta ise Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini güçlendirmek ve TL’nin istikrara kavuşmasını sağlamak. Fakat bunun karşılığında ekonomik büyümenin yavaşlamasına sebep olmak.



CARİ AÇIK MİLLE GELİRİN YÜZDE 5'İNİ BULABİLİR

Uluslararası Finans Enstitüsü, Türkiye’deki kredi büyümesinin 2017 yılında gerçekleşen ve ekonominin ısınarak 2018’de krize girmesine neden olan kredi büyümesinden bile daha yüksek olduğunu vurguladı.

Enstitü bu durumun ödemeler dengesinin bozulması ve TL’nin değer yitirmesi riskini de beraberinde getirdiğini ifade etti. 

Kredilere bağlı büyümenin cari açıkta bozulmaya yol açtığına yönelik işaretlerin alınmaya başlandığına dikkat çekilen raporda nisan, mayıs ve haziran aylarında cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 5’e ulaşmış olabileceği kaydedildi.

TL DEĞER KAYBETMEYE DEVAM ETMELİ

Uluslararası Finans Enstitüsü, bu durumun geçmişte olduğu gibi TL’yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli taşıdığını belirterek, “TL’nin istikrarı için ekonomik büyüme yavaşlamalı veya büyümeye yer açmak için TL değer kaybetmeye devam etmeli.” değerlendirmesinde bulundu.
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