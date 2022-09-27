TMSF bu sefer gıda devi Aynes'i peşkeş çekti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde fabrika açılışını yaptığını ve 2016’da Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Denizli merkezli Aynes, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı.







TMSF’nin düzenlediği ihaleye eski AKP Milletvekili Önder Matlı’nın ortağı olduğu Matlı Gıda ile TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) katıldı. Kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu. Söz konusu teklifi uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihaî kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu’na gönderdi.





DEĞERİ 3,6 MİLYAR TL

Geçen yıl, Hizmet Hareketi operasyonuyla 2016 yılında gözaltına alınarak tutuklanan ve şu an da tutuksuz yargılanan TMSF yönetimindeki Aynes Gıda’nın en büyük ortaklarından Nevzat Serin de şirketinin satış kararını 3 Eylül 2021 tarihinde yargıya taşımıştı. Serin, İstanbul İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, “TMSF tarafından alınan satış kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını” talep etti. Dava dilekçesi yürütmeyi durdurma talebinin gerekçelerini de sıralayan Serin, şirketinin 2021 yılı itibarıyla değerinin en az 2,5 milyar TL olduğunu ifade etmişti.







İSVİÇRELİ ŞİRKET 203 MİLYON EURO DEĞER BİÇMİŞTİ

İsviçre merkezli gıda şirketi Emmi’nin 2015 Aralık’ta 203 milyon euro değer biçtiği Aynes Gıda, TMSF tarafından 65 milyon euroya satılıyor.





TMSF AYNES GIDA’YI DEĞERİNİN 4’TE 1’İNE SATTI

Aralık 2015’te Aynes Gıda’yı almak isteyen İsviçre merkezli gıda firması Emmi, şirket 221 milyon İsviçre Frangı değer biçti. O günkü kurla 203 milyon euroya denk gelen bu teklifin bugünkü karşılığı yaklaşık 3.6 milyar lira iken TMSF 42,5 milyon Euro’ya değerinin 4’te 1’i fiyatına Türkiye Tarım Kooperatifleri’ne sattı.



