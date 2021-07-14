TMSF, eş ve çocuk dahil 3.6 milyon kişiyi Bank Asya üzerinden fişlemiş

15 Temmuz’un üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen AKP Hükumetinin cadı avı sürüyor. Önce KHK ile yapılan meslekten atmalar, artık kamu kurumları tarafından yapılıyor. Terör örgütü irtibatı olduğu değerlendirilen ancak ihraç edilmeyenler için ‘banka müşteri sırrı’ hükümleri çiğnenerek TMSF eliyle çalışma yürütülüyor. Görevden uzaklaştırma veya açığa alma işlemiyle karşı karşıya kalan memur ve işçilere dönük soruşturmalarda Bank Asya hesap bilgilerine bakılıyor.







EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK





BOLD'un haberine göre TMSF’nin internet sitesinde yer alan 2020 raporu Gülen Hareketi’ne yönelik fişleme çalışmalarının devam ettiğini gözler önüne serdi. Rapora göre İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli başta olmak üzere 591 farklı kamu kurumundan gelen 2 bin 173 yazıya cevap verildi. Raporda eş ve çocukların bilgilerinin dahi verildiği şu ifadelerle yer aldı: “Bu kurum ve kuruluşların personeli ile bunların eş ve çocukları olmak üzere toplam 7 bin 445 kişinin Bank Asya nezdindeki hesap bilgilerine ilişkin taleplere cevap verilmiştir.”





GEÇEN YIL 46 BİN KİŞİNİN BİLGİSİ MAHKEMELERE VERİLDİ





Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülen Hareketi mensuplarına yönelik soruşturmalara yönelik adımlar attığını anlatan TMSF, “2020 yılında Fona iletilen 23 bin 188 adet yazı kapsamında 46 bin 279 kişinin Bank Asya nezdindeki hesap araştırması yapılarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Mahkemelere bilgi sağlanmıştır.” denildi.





EŞ VE ÇOCUK DAHİL 3.6 MİLYON KİŞİYİ FİŞLEDİK





TMSF raporunda 17 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ya da Emniyet Müdürlükleri’nden TMSF’ye ulaşan 138 bin 940 adet yazı ile 712 bin 927 kişiye ilişkin işlem yapıldığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve bunlara bağlı kamu kurumlarındaki personellerin eşi ve çocuklarının bilgilerinin ilgili kurumlara gönderildiği belirtildi. Devlet eliyle fişleme TMSF’nin raporunda şu ifadelerle yer aldı: “670 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 375 sayılı KHK’nın Geçici 35 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında 4 bin 679 adet kamu kurum ve kuruluşundan alınan 15 bin 868 adet yazıya istinaden bu kurumların personel, eş ve çocuklarından oluşan 3 milyon 644 bin 744 kişiye ilişkin Bank Asya hesap bilgisi taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür”



