'Toplanma alanı TOTO'da son durum

Tayyip Erdoğan İstanbul'da 'on binlerce toplanma alanı var' derken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “10 bin toplanma alanı var” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “99 depreminden sonra İstanbul’da 470 büyük alan tespit edilmiş ve kayda geçirilmiş. O tarihte kayda geçirilen toplanma alanlarının sadece 77’si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş” demişti.





Toplanma alanı TOTO'ya bugün AFAD da katıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada İstanbul'da 2 bin 864, Türkiye genelinde 15 bin 984 toplanma alanı bulunuyor.

AFAD ayrıca "www.hazirol.gov.tr" sitesinin de afetlere karşı hayata geçirildiğini açıkladı.

