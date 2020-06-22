Trump'ı trolleyen TikTokçular ortaya çıktı

TikTok kullanıcısı 51 yaşındaki bir anneanne… Sosyal medyada büyük nüfuzu olan K-Pop (Kore popu) hayranları… ‘300 bilet aldım’ diye Macarena eşliğinde dans eden gençler… Ve, kasımdaki başkanlık seçimi öncesi anketlerdeki durumu pek parlak görünmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın, korona salgınına rağmen 1 milyon katılım beklentisiyle yaptığı mitingde bomboş kalan koltuklar…





ABD, Trump’ın oy deposu sayılan Oklahoma eyaletinin Tulsa kentindeki 19 bin kişilik spor salonunda boş koltuklara seslenmesini konuşuyor. Trump’ın ekibinin günler öncesinden “1 milyon rezervasyon aldık” diyerek reklamını yaptığı ama sadece 6 bin 200 kişinin gittiği mitingin, çoğunlukla TikTok üzerinden örgütlenen gençler tarafından nasıl trollendiği de netleşiyor.





KÖLELİĞİN KALDIRILDIĞI GÜNÜ SEÇİNCE….





Amerikan basınına göre, gençleri böyle bir eylem yapmaya iten şey, Trump’ın ırkçılık karşıtı harekete yönelik tavrı oldu. ABD Başkanı’nın miting için hem 100 yıl önce siyahların katledildiği Tulsa’yı, hem de köleliğin kaldırılmasının kutlandığı ‘Juneteenth’ bayramını seçmesi, sosyal medyada viral olan kampanyayı ateşledi.





NASIL YAPTILAR?





Trump’ın mitingine katılım ücretsizdi; tek yapılması gereken kayıt olmaktı. Her bir kişiye iki bilet verilecek ve rezervasyon, cep telefonuna gelen bir kodla teyit edilecekti. Seçim kampanyası ekibinin işleri kolaylaştırmak için seçtiği bu yöntem, son yılların en çarpıcı protestolarından birine de kapı araladı. TikTok’ta yayılan çağrılar ve sadece geçtiğimiz yıl 6 milyar tweet atacak kadar büyük bir sosyal medya gücü olan K-pop hayranları kolları sıvadı; sahte e-posta adresleri ve telefon numaralarıyla, yüzlerce bilet aldı…









51 YAŞINDAKİ ANNEANNE MERKEZİ ROL OYNADI





Bu eylem büyük ölçüde gençlere atfedilse de, TikTok’taki örgütlenmenin fitilini ateşleyen kişilerden biri 51 yaşındaki bir anneanne oldu. Iowa’da yaşayan Mary Jo Laupp, paylaştığı videoda “Bu 19 bin kişilik salonun pek dolmadığını veya tamamen boş kaldığını görmek isteyenler şimdi gidip rezervasyon yaptırsın ve onu sahnede yalnız bırakalım” diyordu. Bu videoyu paylaştığında sadece 1000 takipçisi olan Laupp’un çağrısı viral oldu…





‘TORUNUMUN DOĞUM GÜNÜNDE ÖĞRENDİM’





Mitingin ardından CNN’e konuşan Laupp, videoyu başta sadece şahsi bir öfke patlaması olarak paylaştığını, Tulsa’da yaşananları torunlarından birinin doğum günündeyken öğrendiğini söyledi.



