TTB'den 'sağlık çalışanları' açıklaması

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu üyesi Betül Kaygusuz'un yaptığı açıklamada, 23 Ekim günü nöbet çıkışı kazada yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Şen bir kez daha hatırlatıldı.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kazadan 4 gün sonra asistan hekimlerin çalışma şartlarıyla ilgili keyfi, hukuksuz uygulamaların varlığını ‘itiraf etmek’ zorunda kaldığı dile getirildi. Yazılan mektuplar, genelgelerle sorunların çözülemeyeceğine vurgu yapılarak, yazışmalar sonrası kurumların titizlikle takip edilmesi gerektiği belirtildi.





“GEÇİM SIKINTISI İLE YAŞAM ARASINDA SEÇİM YAPMAYA ZORLANIYORLAR”





Yaşadıkları mobbing ve baskılara dayanamayan asistan ve genç hekimlere dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“Son yaşananları da tekrar iletiyoruz: ülkenin neredeyse her şehrinde özellikle üniversite hastanelerinde çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Asistanlar geçim sıkıntısı ile yaşam arasında seçim yapmaya zorlanıyor.





‘İzin veririz ama çok ekonomik kaybınız olacak, dilekçe verin izin istemediğinizi söyleyin' diyen yöneticiler, ‘nöbet ertesini kabul ederseniz ameliyathaneye, doğumhaneye girmenize izin vermeyiz' diyen kıdemliler, ‘yoğun nöbet tutmadan uzman mı olunur' diyen hocalar, bölümün koşulları uygun olmasına rağmen işleyişin bozulacağını iddia eden anabilim dalı başkanları, bu yönetmelikler asistanları kapsamıyor diyen dekanların sayısı giderek artıyor.





Asistanlar taleplerini yükselttiği şu dönemde sözel şiddete, zorbalığa, tehdide, hukuksuzluğa maruz kalıyorlar. En son 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde aynı anda istifa etmek zorunda kalan 4 meslektaşımız mevcut durumun en somut örneği oldu.”





“SORUN SADECE NÖBET ÇİZELGESİ HAZIRLAMAK DEĞİL”





Asistanların iş yükünün artmaması için bir çözüm önerisi ile asistan hekimlerin kaygılarına yönelik neler yapılacağının bir an önce hekimler ile paylaşılması istenerek, yaşanan sorunların kökten çözümü için şu öneriler dile getirildi:





“Bugün asistan hekimler geçinememe kaygısı ile dinlenme haklarından vazgeçecek durumda bırakılmıştır. Bu nedenle yoksulluk sınırının altında gelirleri olan biz asistan hekimler emekliliğe yansıyacak, emeğinin karşılığı olan temel ücret talep ediyoruz!





* Basamak hastaneleri eğitim kurumları olmaktan oldukça uzak, kışkırtılmış sağlık talebini karşılayan kurumlar haline getirilmiş, asistan hekimler de bu iş yükünü en çok sırtlanan hekim grubu olmuştur. Sağlıkta dönüşüm projesinin çöktüğü kabul edilmeli ve basamaklandırılmış sağlık sistemi uygulamasına geçilmelidir!





* Nöbet ertesi izin yönetmeliğinde kişilerin keyfi uygulamasına mahal verecek ibareler kaldırılmalı, dinlenme hakkı ön koşulsuz tanınmalı, maksimum çalışma süresi tanımlanmalı, ekonomik kayba neden olmaması için yeni düzenlemeler yapılmalıdır!





* Mobbing, adaletsiz görev dağılımı, ceza nöbeti, 130 saati aşan çalışma, usulsüz nöbet listeleri gibi uygulamaların bildirilmesi ve denetlenmesi için birimler kurulmalıdır.”