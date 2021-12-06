TÜGVA'nın karanlık usulsüzlük ittifakı Sayıştay raporlarına takıldı

Birgün'den Mustafa Bildircin'ingöre, Ankara’da sayıştay tarafından yapılan denetimler AKP ve MHP yönetimindeki ilçe belediyelerinde yapılan usülsüzlükleri gün yüzüne çıkardı. Cumhur İttifakı’na ait belediyelerin dernek ve vakıflara sağladığı ayrıcalıklar, ihale usulsüzlükleri ile harcama limitlerine uyulmayan uygulamaları resmi raporlarla ortaya konuldu.Sayıştay’ın Ankara’daki ilçe belediyelerine yönelik denetim raporları, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Raporlarda mevzuata aykırı usulsüz işlemler birer birer sıralandı.AKP’li Pursaklar Belediyesi’nin, mülkiyetindeki taşınmazı beş yıllığına TÜGVA’ya tahsis ettiği açığa çıktı. 4 Şubat 2019 tarihli Belediye Meclisi Kararı ile gerçekleştirilen tahsisin gerekçesi, “Gençlerin yerli, milli ve çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ile yetişmesine katkı sağlamak” olurken TÜGVA’dan hiçbir ücret alınmadığı tespit edildi.Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu vakfa yapılan tahsis işlemi Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporlarına da usulsüzlük olarak geçirildi. Sayıştay, “Uygun değildir” diyerek tahsis işleminin sonlandırılmasını istedi.Pursaklar Belediyesi’nin, mülkiyetindeki bir diğer taşınmazı ise üç yıllığına Kızılay’a verdiği belirtildi. Denetçiler, bu işlemin de iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.Altın varaklı belediye başkanı odası ile gündeme gelen AKP’li Ahmet Buran yönetimindeki Bala Belediyesi’nin, Covid-19’u adeta fırsata çevirerek ilgisiz ihaleleri pazarlık yöntemiyle yaptığı ortaya çıktı. İdare, “Salgın hastalığı” gerekçe göstererek 1,3 milyon TL’lik köy konakları yapım işinin ihalesini, “İvedi” diyerek pazarlık yöntemiyle yaparken ihaleyi inceleyen Sayıştay denetçisi, “Köy konaklarının ivedi olarak yapılmasını zorunlu kılacak olayın ne olduğu anlaşılamamıştır” dedi.Bala Belediyesi’nin skandal uygulamaları bununla da sınırlı kalmadı. Sayıştay raporlarına kaydedilen bazı usulsüzlükler ise şöyle sıralandı:• Kuruma ait mali kaynakların tamamının kamu bankalarında tutulmaması, bir kısmı için özel bankaların tercih edilmesi,• Mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ödemelerin bankaya gönderme emri düzenlemeksizin doğrudan veya belediye çalışanlarının şahsi hesabına para aktarılarak yapılması,• Personele avans adı altında borç para verilmesi.AKP’li Sincan Belediyesi’nin, “İstisna” kapsamında değerlendirilemeyecek bazı mal alımlarını ihalesiz olarak gerçekleştirdiği tespit edildi. İdarenin, bakliyat alımı başta olmak üzere bazı malları ihale yapmaksızın satın aldığı belirtilirken alınan malların herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan kullanılan mallar olduğunun altını çizen Sayıştay denetçileri, “İhaleden istisna edilmemiş mal alımlarının, rekabeti sağlayacak şekilde 4734 sayılı Kanun’da yer alan ihale usullerine göre yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” görüşünü bildirdi.MHP yönetimindeki Gölbaşı Belediyesi’ne yönelik denetim raporu, Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik buhranı gözler önüne serdi. İdarenin yurttaştan, Ankara Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na göndermek üzere topladığı 7 milyon 744 bin 671 TL’yi hesaplarında tuttuğu belirlendi. Sayıştay denetçilerinin tespit ettiği uygulamaya yönelik savunma ise “Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle payları göndermedik” oldu. Sayıştay, “Belediyeler genel olarak mali imkanları işaret ederek aktarmaları zamanında yapmamaktadırlar. Fakat mükelleften yapılan bu tahsilatlar belediyenin geliri değildir” ifadeleriyle belediyeyi uyardı.Sayıştay denetimleri, AKP’li Keçiören Belediyesi’nin temsil, ağırlama ve tören bütçesinin başkanlık bakamı dışındaki birimlerce kullanıldığını ortaya koydu. Denetçiler, Özel Kalem Müdürlüğü dışında Dış İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler ve Zabıta Müdürlükleri tarafından da temsil, ağırlama ve tören harcamalarının yapıldığını belirledi. Denetçiler, ödeneğin kullanımının Belediye Başkanının yetkisinde olduğunu vurguladı.AKP’li Murat Köse yönetimindeki Mamak Belediyesi’nin, parasal limit dahilinde gerçekleştirdiği mal alımlarında, yasal sınırı aştığı ortaya çıktı. Rapora göre Mamak Belediyesi, 2020 yılı içinde 21/f ve 21/d kapsamında 22 milyon 249 TL’lik mal alımı gerçekleştirdi. Toplam mal alım ödeneği 102,5 milyon TL olan belediyenin, 21/f ve 21/d kapsamında yalnızca 10,2 milyon TL’lik mal alımı yapabileceğini belirten denetçiler, idarenin yasal sınırı 11 milyon TL aştığını kayıtlara geçirdi.AKP’li belediyelerin, “İhtiyaç sahiplerine” verilmek amacıyla altığı tüketim malzemeleri için de ihale düzenlemediği anlaşıldı. Malzemeleri doğrudan temin yoluyla firmalardan alan ihale, denetimlere takıldı. Mamak Belediyesi’ne yönelik kayıtlara geçen diğer bazı tespitler ise şunlar oldu:• Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin bulunması,• Ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi hakkının ihalesiz ve bedelsiz olarak devredilmesi.