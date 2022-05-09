TÜİK'e göre bile Temel besin maddeleri bir yıl içinde yüzde 342 zamlandı

Halkın tenceresinde kaynattığı patates, soğan, un, makarna başta olmak üzere temel besin maddeleri bir yıl içinde yüzde 342’yi aşan oranlarda zamlandı.



Sözcü Gazetesi Ekonomi Muhabiri Erdoğan Süzer'ine göre Halkın yaşadığı büyük geçim sıkıntısı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tartışmalı enflasyon verilerinde bile kendini gösterdi. TÜİK'in fiyat değişimlerini izlediği marketlerde bile temel gıda maddelerine son bir yıl içerisinde yüzde 340'ları aşan oranlarda zam geldi.





PATATES LİSTE BAŞINDA





TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, halkı gıdadan yoksun bırakan acımasız zamların liste başında patates bulunuyor. TÜİK'in fiyat aldığı marketlerde 1 kilogram patatesin fiyatı geçen yılın nisan ayında 1 lira 90 kuruştu. Bu yılın nisan ayında da yine aynı marketlere giden TÜİK, 1 kilogram patatesin fiyatının 8 lira 40 kuruşa satıldığını tespit etti. Patates birçok markette çok daha yüksek fiyatlara satılmasına rağmen TÜİK'in marketlerinde bile bir yıllık artış oranı yüzde 342.1 olarak hesaplandı. TÜİK hesaplarıyla yıl başından bu yana patates fiyatlarına da yüzde 66.3 oranında zam geldi.









ZAM ŞAMPİYONLARI









Halkın temel gıda maddelerine yıl başından bu yana ve son bir yılda gelen zamları gösteren zam şampiyonları listesinin başında patates bulunurken ikinci sırada patlıcan bulunuyor. Geçen yıl nisanda 5 lira 78 kuruşa satılan patlıcanın fiyatı TÜİK marketlerinde yüzde 267 zamlanarak bu yılın nisanında 21 lira 21 kuruşa çıktı. Patlıcan fiyatı bu yılın başından bu yana da yüzde 87.5 arttı. Zam listesinin üst sıralarında soğan, domates, kıvırcık, dolmalık biber, salatalık, tavuk eti, nohut, yumurta, şeker, un, makarna, mercimek, ekmek, bulgur gibi temel gıda maddeleri yer alıyor.









Bir zam darbesi de faturalardan geldi

Gıdanın yanı sıra vatandaşa bir zam darbesi de faturalardan geldi. TÜİK'in kendi derlediği fiyat değişimlerine göre elektrik, su ve doğalgaz faturaları yüzde 150'lere varan oranlarda zamlandı. Tencereyi kaynatan mutfak tüpü son bir yıl içerisinde 117 liradan 293 liraya çıkarken doğalgaz birim ücreti de 1.98 liradan 3.72 liraya yükseldi. Elektrik birim ücreti 80 kuruştan 1 lira 34 kuruşa, su birim ücreti de 5.69 liradan 8.59 liraya çıktı.









Şehirlerarası ulaşım artık çok zor

TÜİK'in verilerine göre şehir içi ve şehir dışı ulaşım ücretlerine de son bir yılda yüzde 125'i aşan oranlarda zam yapıldı. Mayıs başında yapılan zamlar hariç olmak üzere şehirlerarası otobüs bilet fiyatları bir yılda 81 liradan 273 liraya çıktı. Aynı dönemde şehir içi ulaşımda metro ücretleri yüzde 90, dolmuş ücretleri yüzde 84, belediye otobüsü bilet fiyatları da yüzde 79 zamlandı. Taksi zammı yüzde 75'e ulaştı.