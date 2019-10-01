Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de medya faciaya yine sessiz: #EgedeİnsanlıkÖldü /01 Ekim 2019 10:28

Türkiye'de medya faciaya yine sessiz: #EgedeİnsanlıkÖldü

Türkiye’de yaşadıkları zulme daha fazla dayanamayıp Yunanistan’a geçmeye çalışırken hayatlarını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi’ne yakın insanlara yönelik devletten kaynaklı yoğun baskı nedeniyle Ege’de ve Meriç’te çok sayıda aile faciası yaşandı Ege ve Meriç'te son 3 yılda 30 T.C. vatandaşı hayatını kaybetti. 

En son Üç gün önce Ege’de boğulan 7 Türk mülteci için Türkiye'de medya yine sessiz kaldı. 

Ancak sosyal medyada 'Egede İnsanlıkÖldü' etiketi açıldı. Birçok Twitter kullanıcısının destek verdiği 'Egede İnsanlıkÖldü' etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girip trending topic oldu.


İşte Egede İnsanlıkÖldü'  hashtagi ile atılan mesajlardan bir kaç tanesi













Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de medya faciaya yine sessiz: #EgedeİnsanlıkÖldü Sonraki Haber >>

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:54