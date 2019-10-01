Türkiye'de medya faciaya yine sessiz: #EgedeİnsanlıkÖldü

Hizmet Hareketi’ne yakın insanlara yönelik devletten kaynaklı yoğun baskı nedeniyle Ege’de ve Meriç’te çok sayıda aile faciası yaşandı Ege ve Meriç'te son 3 yılda 30 T.C. vatandaşı hayatını kaybetti.





En son Üç gün önce Ege’de boğulan 7 Türk mülteci için Türkiye'de medya yine sessiz kaldı.





Ancak sosyal medyada 'Egede İnsanlıkÖldü' etiketi açıldı. Birçok Twitter kullanıcısının destek verdiği 'Egede İnsanlıkÖldü' etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girip trending topic oldu.











İşte Egede İnsanlıkÖldü' hashtagi ile atılan mesajlardan bir kaç tanesi



















































