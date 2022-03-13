Türk teknik adamın görevine son verildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin teknik direktör Tayfun Korkut’un görevine son verildiğini duyurdu.



Alman kulübünden yapılan açıklamada, mevcut sportif durumun değerlendirilmesinin ardından kulüp yönetiminin teknik direktör Tayfun Korkut’un görevden alınmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada Korkut’un yerine kimin göreve getirileceği konusunun netleştiğinde bilgi verileceği kaydedildi.



Hertha Berlin’in sportif direktörü Fredi Bobic, Korkut’a çabalarından dolayı teşekkür ederek, Korkut'un göreve geldikten sonra ilk dört maçta alınan 7 puanla umut verici bir başlangıç yaptığını ancak şimdi ikinci yarıdaki 9 maçı analiz ettikten sonra teknik direktörlük pozisyonunda değişikliğe gitme kararının alındığını belirtti.



Hertha Berlin’in düşme hattında bulunduğuna işaret eden Bobic, "Ligde kalma konusunda gerekli puanları almamız için hala sekiz maç var. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Tayfun Korkut da iyi bir başlangıçtan sonra çeşitli sebeplerden dolayı bunu sürdüremediklerini belirterek, Herthe Berlin kulübüne iş birliği için teşekkür etti.



Hertha Berlin’de Kasım 2021’de göreve başlayan Tayfun Korkut takımıyla sezonun ikinci yarısında oynanan 9 maçtan sadece 2 puan aldı.



Hertha Berlin Bundesliga’nın 26. haftasında dün Borussia Mönchengladbach’a 2-0 yenilerek ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.