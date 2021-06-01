Türkiye, Biden’a mesaj vermek için Rusları geri gönderdi

Türkiye ve ABD arasında önceki Başkan Trump döneminde başlayan ve mevcut Başkan Joe Biden döneminde de süren S-400 gerilimi, ABD medyasının gündeminde.





20 Ocak’ta olaylı bir seçim sürecinin ardından göreve gelen Biden’ın, uzun süre boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la temas kurmaması, S-400’ler konusunda bir mesaj verdiği şeklinde yorumlanmıştı.





Nisan ayında telefon görüşmesi yaparak ilk teması kuran iki isim, 14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi’nde bir araya gelecek. ABD merkezli Bloomberg, görüşme öncesi ilişkilere mercek tutan bir habere yer verdi. “Türkiye, Rus füze uzmanlarını Biden’a mesaj vermek için eve yolladı” başlıklı haberde, Türkiye ve ABD arasında en büyük sorunlardan biri olan krizde, Ankara yönetiminin bu hamleyle Washington’a uzlaşma konusunda hazır olduğunu gösterdiği belirtildi.





TAMAMEN TÜRKİYE KONTROLÜNDE





ABD, Türkiye’nin ülkede füzelerin kurulumu, askerlerin eğitimi gibi gerekçelerle bulunan Rus askeri personelinin varlığını sona erdirmesini istiyordu.



