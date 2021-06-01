Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Biden’a mesaj vermek için Rusları geri gönderdi /01 Haziran 2021 09:42

Türkiye, Biden’a mesaj vermek için Rusları geri gönderdi

Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde Türkiye-ABD ilişkilerini mercek altına alan Bloomberg, Ankara'nın Biden'a uzlaşma mesajı vermek için S-400'lerin kurulumu ve eğitimi kapsamında ülkede bulunan Rus askeri uzmanları geri gönderdiğini yazdı.

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Türkiye ve ABD arasında önceki Başkan Trump döneminde başlayan ve mevcut Başkan Joe Biden döneminde de süren S-400 gerilimi, ABD medyasının gündeminde.

20 Ocak’ta olaylı bir seçim sürecinin ardından göreve gelen Biden’ın, uzun süre boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la temas kurmaması, S-400’ler konusunda bir mesaj verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Nisan ayında telefon görüşmesi yaparak ilk teması kuran iki isim, 14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi’nde bir araya gelecek. ABD merkezli Bloomberg, görüşme öncesi ilişkilere mercek tutan bir habere yer verdi. “Türkiye, Rus füze uzmanlarını Biden’a mesaj vermek için eve yolladı” başlıklı haberde, Türkiye ve ABD arasında en büyük sorunlardan biri olan krizde, Ankara yönetiminin bu hamleyle Washington’a uzlaşma konusunda hazır olduğunu gösterdiği belirtildi.

TAMAMEN TÜRKİYE KONTROLÜNDE

ABD, Türkiye’nin ülkede füzelerin kurulumu, askerlerin eğitimi gibi gerekçelerle bulunan Rus askeri personelinin varlığını sona erdirmesini istiyordu.

Dün Atina ziyaretinde konuya değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus uzmanların ayrılmasıyla sistemin tamamen Türkiye kontrolü altında olduğunu vurguladı. Ancak Çavuşoğlu, ABD’nin daha geniş taleplerini karşılamak ve yaptırımların kaldırılması için füzelerden kurtulmak gibi bir seçeneğe başvurmayacaklarını söyledi.

‘KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Çavuşoğlu’nun sözlerini aktaran Bloomberg, “S-400’ler yüzde 100 olarak bizim kontrolümüzde olacak. Eğitim için bulunan teknisyenlerin çoğunu gönderdik. Rus askeri uzmanlar Türkiye’de kalmayacak. Başka bir ülkenin füzeleri kullanmayın çağrılarını kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan haberde Çavuşoğlu’nun Biden-Erdoğan görüşmesinden önce ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Washington veya Ankara’da bir araya gelebileceği belirtildi.
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