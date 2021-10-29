Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Zürih’te sergilendi /29 Ekim 2021 13:28

Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Zürih’te sergilendi

Odak noktası sansür, sanat ve gazetecilik olan “Kırık Omurga” sergisi bugün Zürih’te açıldı. Küratörlüğünü Nistiman Erdede’nin yaptığı sergi, Türkiye’deki hak ihlallerine dikkat çekiyor.

SHABER3.COM

 “Sanatta ve basında sansüre karşı direnişle görünür olmak” temalı “Kırık Omurga” (Fractured Spine) sergisi bugün Zürih’te açıldı. Türkiye’den ressam Zehra Doğan ile sinema ve görsel sanatlar alanında çalışan Belit Sağ’ın eserlerinin yer aldığı sergide, İtalyan sanatçı Gianluca Costantini’nin, Türkiye’deki hak ihlalleriyle ilgili grafik-çizimleri dikkat çekiyor.

Costantini çizimlerinde, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Taybet Ana, Cizre’deki sokağa çıkma yasakları, Grup Yorum’un geçen yıl açlık orucundan sonra ölen solistleri Helen Bölek ve İbrahim Gökçek, cezaevindeki 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ı ve daha birçok güncel konuyu ele alıyor.



“BELLEĞİM SÜRGÜNLER, İŞKENCELER VE HAPİSLE DOLU”
Özgür Politika gazetesine açıklama yapan Nistiman Erdede, “Okul tezim Diyarbakır Cezaevi vahşetiydi. Silvan’da faili meçhuller arasında büyüdüm. Babam sürgünler, işkenceler, hapisler yattı. Belleğim bunlarla dolu. Amacım, yaşadığım ülkede yaşanan gerçekleri, tüm çıplaklığıyla sanat ve estetiği de esas alarak görünür kılınmasına çalışarak karşı bir duruş sergilemek. Bu sergi bütün bunlar için bir kamuoyu oluşturmayı amaçlıyor. Hedef kitle İsviçreliler. Sergi ile ülkemizde yaşananların ne kadar görmezden de gelinse, inkar da edilse gerçeğin ortadan kaldırılamayacağını ve yaşandığını göstermek istedik.” dedi.

UMUT VE ÖZGÜRLÜK DE VAR
Fotoğraf evi Photobastei‘e açılan sergiye ayrıca Zürih’te yaşayan, sanat ve tasarım üzerine çalışan Manuela Hitz umut ve özgürlük başlıklı çizimleriyle, tarih ve hafızayı kimin belirlediğini sorgulayan eserleriyle tanınan Sally Schonfeldt, kadın gazeteciliği ve sansür konulu eserleriyle, İsviçre’de internet ortamında dijital çalışmalar yapan çağdaş sanatçılar Mediengruppe Bitnik çatısı altında katılıyor. Ferhan Mordeniz, Ercan Richter, Hüsamettin Bahçe, Melih Sarıgöl, Oktay İnce, Yousif Salih de eserleriyle sergide yer alan diğer sanatçılar.

İLK KÜRT FİLMİ DE GÖSTERİLECEK
Sergide Kürtlerle ilgili ilk film olarak kabul edilen Zare de gösterilecek. Ermeni yönetmen Hamo Beknazaryan’ın 1926 yapımı sessiz dramı Zare, Êzîdîleri konu alıyor. Zürih mülteci sanatçıların girişimiyle kurulan göçmen derneği Migrart tarafından organize edilen Kırık Omurga sergisi 21 Kasım’a kadar açık kalacak.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Zürih’te sergilendi Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:03:32