Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye önce gaz borcunu sonra tahılı Ruble ile ödemeye başladı /22 Aralık 2022 16:58

Türkiye önce gaz borcunu sonra tahılı Ruble ile ödemeye başladı

Rusya, bu yıl ilk defa Türkiye’ye sattığı tahılın parasını Türkiye’den doğrudan ruble olarak aldı. Kasım ayında ise gaz borçları Ruble ile kapatılmıştı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Rus NTV televizyonunda konuşan Abramçenko, bunun başarılı bir deneme olduğunu, ilerleyen aylarda daha da artıracaklarını belirtti.

Abramçenko, Rusya’nın şu anda 150 ülkeye gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini de belirtti ve bu ülkelerin genelde nüfusları artmakta olan ülkeler olduğunu kaydetti. Söz konusu ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayan ‘dost ülkeler’ olduğunu da ekledi. Ayrıca Rusya, bu sene içinde 21 milyon ton gıda ürünü ve 14.5 milyon ton gübre satışı gerçekleştirdi.

Türkiye doğalgaz borcunu Ruble ile ödemeye başladı

Kasım ayında ise Türkiye Enerji Bakanı yaptığı açıklamada, Rusya'dan alınan doğal gaz için kısmen ruble ile ödeme yapılmaya başlandığını duyurdu.

TRT Haber'de açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rusya ile Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını belirterek, "Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye önce gaz borcunu sonra tahılı Ruble ile ödemeye... Sonraki Haber >>

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:14