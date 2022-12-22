Türkiye önce gaz borcunu sonra tahılı Ruble ile ödemeye başladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.





Rus NTV televizyonunda konuşan Abramçenko, bunun başarılı bir deneme olduğunu, ilerleyen aylarda daha da artıracaklarını belirtti.





Abramçenko, Rusya’nın şu anda 150 ülkeye gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini de belirtti ve bu ülkelerin genelde nüfusları artmakta olan ülkeler olduğunu kaydetti. Söz konusu ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayan ‘dost ülkeler’ olduğunu da ekledi. Ayrıca Rusya, bu sene içinde 21 milyon ton gıda ürünü ve 14.5 milyon ton gübre satışı gerçekleştirdi.





Türkiye doğalgaz borcunu Ruble ile ödemeye başladı





Kasım ayında ise Türkiye Enerji Bakanı yaptığı açıklamada, Rusya'dan alınan doğal gaz için kısmen ruble ile ödeme yapılmaya başlandığını duyurdu.





TRT Haber'de açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rusya ile Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını belirterek, "Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı" ifadelerini kullanmıştı.