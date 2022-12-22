Macron'dan ilginç Türkiye çıkışı...

Macron, Ukrayna ve Rusya arasında savaşın sona erdiği ve barış müzakerlerinin başlayacağı ana atıfta bulunarak, "Ertesi gün müzakere edenlerin yalnızca Çinliler ve Türkler olmasını istemiyorum" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin ABD Başkanı Joe Biden ile Washington’da görüştüğü saatlerde konuşan Macron, "Ukrayna’nın NATO üyeliği olası değil" görüşünü de dile getirdi.

Macron, Ukrayna’daki savaşın ve Biden-Zelenski zirvesinin gölgesinde Ürdün'de Kral Abdullah ile ortak düzenlediği "Irak’ın İstikrara Kavuşturulması" konulu konferansın ardından, ülkeye dönüşte uçakta Le Monde, Wall Street Journal ve Lübnan’da yayınlanan An-Nahar gazetelerinin temsilcilerine konuştu.





Le Monde’un haberine göre Macron, Biden-Zelenski görüşmesi için "ABD askeri ve mali açıdan çok şey yapıyor. İyi bir gelişme. Özellikle Zelenski’nin bu savaşı sona erdirmek için masaya koyma cesaretini gösterdiği 10 maddelik barış planını sunmak için iyi bir şey" dedi. Avrupa’nın da Ukrayna için çok şey yaptığını vurgulayan Fransız lider, ABD ile yakın koordinasyon içinde olduklarını söyledi.





Diplomasi saatinin henüz gelmediğini belirten Macron, "Ruslar'ın ateşkese ve barışa hazır olduğunu düşünenler gördüler ki, başından beri Rusya’nın istediği barış değil teslimiyet. Bugünün önceliği Ukrayna'yı savunmak, Ukrayna'nın mutlak savunması. Ukrayna için bir zafer stratejisi içindeyiz ve sonunda yeni bir metin inşa edilecek. Müzakere edilmiş bir çözüm. Ruslar için garantiler öncelik değil; bunun da zamanı gelecek. Bugün öncelik ilk günden beri yaptığımız gibi Ukrayna'yı savunmak" dedi.



