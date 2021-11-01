Samanyolu Haber /Dünya / 'Türkiye, salı günü Suriye’ye operasyon başlatabilir' /01 Kasım 2021 21:11

'Türkiye, salı günü Suriye’ye operasyon başlatabilir'

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon başlatabileceği iddia edildi.Rus yayın kuruluşu Sputnik International’a konuşan bir kaynak Türkiye’nin yarın Suriye’nin kuzeyine operasyon başlatacağını öne sürdü.

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Reuters’a konuşan Türk yetkililer, ABD ve Rusya ile diplomasi yolu başarılı olmazsa PKK’nin devamı olarak görülen YPG’ye Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon düzenleneceğini söylemişti. Bunun ardından sınırda askeri hazırlıkların arttığı gözlemlenmişti.

Sputnik International’daki habere göre ‘konuya yakın kaynak’, ”Türkiye yarın, yani salı günü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı askeri operasyon başlatmayı planlıyor. Bu operasyon için muhalif gruplara operasyona hazırlanmaları talimatını verildi” dedi. Suriye ise operasyon iddialarını kınamıştı.
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