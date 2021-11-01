'Türkiye, salı günü Suriye’ye operasyon başlatabilir'

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, ABD ve Rusya ile diplomasi yolu başarılı olmazsa PKK’nin devamı olarak görülen YPG’ye Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon düzenleneceğini söylemişti. Bunun ardından sınırda askeri hazırlıkların arttığı gözlemlenmişti.







Sputnik International’daki habere göre ‘konuya yakın kaynak’, ”Türkiye yarın, yani salı günü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı askeri operasyon başlatmayı planlıyor. Bu operasyon için muhalif gruplara operasyona hazırlanmaları talimatını verildi” dedi. Suriye ise operasyon iddialarını kınamıştı.