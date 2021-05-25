Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

















SOYLU- PEKER TARTIŞMASINDA YENİ BOYUT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı . Soylu'nun program boyunca gazetecilere soru sordurmaması dikkat çekti.

Tartışmalara siyasi parti liderleri de dahil oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Soylu'ye destek geldi.

"Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek" diyen Bahçeli, "İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını ifade ediyorum" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi: "Bir siyasetçiyi ayda 10 bin dolarla keklemişler" diyor. Kim diyor? İçişleri Bakanı. Araştıralım dedik. Buna da "Hayır" dediler. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa Meclis Başkanı onu ortaya çıkarmak zorundadır. Süleyman Soylu bu ismi açıklamak zorundadır.

Bu arada AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.









PEKER'İN İDDİALARININ ARDINDAN İLK SORUŞTURMA

Sedat Peker’in açıklamalarının ardından kardeşi Atilla Peker’e Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma açıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker hakkındaki soruşturmayı Fethiye Savcılığı açtı.

Peker'in açıklamalarında geçen Korkut Eken ile Mehmet Ağar hakkında da soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusu açıklanmadı.

Peker ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kardeşim Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir" ifadelerini kullandı.





BELARUS’UN ‘HAVA KORSANLIĞI’ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Belarus’un, muhalif gazeteci Roman Pratasevich’i yakalamak için ‘hava korsanlığı’na başvurması Avrupa Birliği’nde dönüm noktası oldu. Bugüne kadar insan haklarını ayaklar altına alan rejimlere karşı aldığı ‘etkisiz’ ve ‘karşılığı olmayan’ yaptırım kararları ile eleştirilen AB ilk kez ciddi kararlar aldı.

Brüksel’de bir araya gelen AB üyesi 27 ülke lideri, Belarus’tan gelen uçaklara Avrupa Birliği hava sahasının kapatılmasına ve AB havalimanlarına iniş yasağı getirilmesine karar verildi.





Avrupa Birliği ülkelerine bağlı havayolu şirketlerine de Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapıldı. Şimdiye kadar Lufthansa, SAS, Air France, Finnair ve AirBaltic havayolu şirketleri Belarus’a uçuşları askıya alarak Belarus hava sahasını kullanmayacaklarını duyurdu.





AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayrıca zirvede ‘uçak kaçırma olayına karışan kişiler’ hakkında yaptırım kararı alındığını söyledi. Von der Leyen Belarus’taki ‘rejimi finanse eden’ şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini belirtti.





AB üyesi olmayan Ukrayna da Belarus’tan ve Belarus’a doğrudan uçuşların durdurulması talimatı verdi.

BU YAZ KRİZ VAR





Koronavirüs salgını nedeniyle, turizmde 2020'yi kayıp yıl olarak kapatan Türkiye, 2021'de benzer bir durumla karşı karşıya .





Türkiye yeni sezonda turistleri çeke bilmek için büyük çaba harcasa da, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler Almanya, Rusya ve İngiltere kapıları neredeyse kapattı .









Turist sayısı 2019’un tümünde 45 milyonla rekor kırmıştı. Geçen yıl sayı pandemi sebebiyle 13 milyonda kalınmıştı.





Bu yıl turist sayısında 30 milyon gibi bir hedef konuldu. Ancak bu sayının gerçekleşmesi için Rusya, Almanya ve İngiltere’den bu yıl umut yok.





İki İngiliz takımı arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'dan alınması sonrası İngiltere'de vatandaşlar arasında büyük bir endişeye sebep oldu. Rusya'da Türkiye'nin ısrarına rağmen uçuşları başlatmaması endişeleri daha da artırıyor.





ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE KORONA SUÇLAMASI

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs ile ilgili çeşitli medya kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantıları yaptı. Almanya'da normalleşmenin başlayacağını belirten Spahn, "Sorunsuz bir yaz geçirmek için vaka görülme oranını daha da azaltmalıyız, geçtiğimiz yaz 20 yaşın altına indirmiştik, bunun için tekrar çabalamalıyız" dedi.

Spahn, geçen yıl koronavirüs vakalarının yüzde 50'sinin Türkiye'den ve Balkan ülkelerine ailelerine ziyarete gidenlerden geldiğini belirterek, "Bu yıl da test ve karantina mecburiyeti olacak" ifadelerini kullanırken, geçen yıl, ikinci dalganın yaz tatilinden sonra başladığı hatırlatması yaparak, "Geçen yıl, Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleri ile Balkanlara gidenler yüzünden ülkemizde yüzde 50 oranında fazla vaka görüldü. Bu yıl engellememiz lazım" dedi.