Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Yunanistan ve 4 ülkeden ortak tatbikat /17 Eylül 2020 20:28

Türkiye, Yunanistan ve 4 ülkeden ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu bir dizi ülke ile Romanya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı düzenlendiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

1. Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya’da icra edilmektedir.

2. Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir.

3. Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmekte olan tatbikata Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından; 1 özel kuvvet timi, 1 karargâh personeli olmak üzere toplam 12 personel ile katılım sağlanmaktadır.
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