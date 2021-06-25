Türkiye'de 56 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 30 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.





Toplam vefat sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı da 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi.





Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, iyileşenlerin sayısı 7 bin 184 artarak 5 milyon 261 bin 892'ye ulaştı.





Türkiye'nin 25 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



