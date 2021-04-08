Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'de telefon başına ne kadar harcama yapıldı? /08 Nisan 2021 19:22

Türkiye'de telefon başına ne kadar harcama yapıldı?

Türkiye'de 2020 yılı içinde telefon başına yapılan harcama miktarının 3 bin 600 lira olduğu belirtildi.

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Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), tarafından açıklanan rapora göre Türkiye'de 2020 yılında 10 milyon 500 bin telefon satışı gerçekleşti. Telefon başına yapılan harcama miktarı ise ortalama 3600 TL olarak açıklandı.

Söz konusu artışın doğal bir sonucu olarak kılıf ve koruyucu cam satışları da yükseldi. 

Rapor hakkında açıklamada bulunan Deercase Turkey Pazarlama Direktörü Özlem Topaloğlu Özdemir, pandemi nedeniyle üst segment telefonlara olan ihtiyacın arttığını, bu durumun satışlara yansıdığını belirtti. Üst segment telefonların eğitimden iş hayatına tüm alanlarda daha çok imkan sağlaması, bu eğilimin artmasındaki en büyük etmen olarak görülüyor.

Akıllı telefon başına yapılan ödeme yüzde 50 oranında artıp 3.600 TL'ye yükseldi. Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcı sayısı 2 milyon kişi artarak 76,89 milyon kişiye yükseldi.
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