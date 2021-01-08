Türkiye'de WhatsApp kullananları kızdıracak açıklama

ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim yolladı.







Bildirimde, güncellemelerin "WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl işlediğimiz. İşletmelerin, WhatsApp sohbetlerini saklamak ve yönetmek için Facebook tarafından barındırılan hizmetleri nasıl kullandığı. Facebook şirket ürünlerinde entegrasyonlar sunmak için Facebook ile nasıl çalıştığımız." konularında daha fazla bilgi içerdiği belirtildi.





Kullanıcıların "Kabul Et" sekmesine tıklayarak, 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni koşulları ve gizlilik ilkesini kabul etmiş olacağının aktarıldığı bildirimde, "Bu tarihten sonra, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul etmeniz gerekecektir. Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız Yardım Merkezi'ni de ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



