Türkiye'deki kadınların mağduriyetini Alman dostlarına anlattılar

SAMANYOLUHABER- Emmerich şehrindeki Beruf Bildungs Zentrum’da (TTH) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etinliği düzenlendi.











Teilhabe und Dialog İnsiyatifi gönüllüleri tarafından organize edilen programda Türkiye ve dünyadaki kadınların maruz kaldığı şiddet, baskı ve hukuksuzluklar anlatıldı.





Programa Emmerich Belediyesi'nden şehirdeki yardım kurumlarından yaklaşık 30 kadın katıldı.





Göçmen kadınlar adına konuşma yapan Gürcan Temel, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde kadın olmanın zorluğunu anlattı. Temel, Türkiye’de yaşadıkları sıkıntıları ve Almanya’ya olan göç yolculuğunu anlattı.





Birçok sivil toplum kuruluşu üyesini ağırlayan Teilhabe und Dialog İnisiyatifi gönüllüleri misafirlerine Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram etti.