Türkiye'nin askeri kargo uçakları ile ilgili Güney Afrika iddiası

Türkiye tarafından Somali ve Güney Afrika’ya gönderilen koronavirüs yardım uçakları askeri teçhizat yüklü olarak geri döndü. Güney Afrika gazetesi, “uçaklarla alınan ekipmanlar Libya ve Suriye’ye mi gönderilecek?” sorusunu gündeme getirdi.





Türkiye, 57 ülkeye koronavirüs yardımı gönderdi. Hatta hiçbir koronavirüs vakası bildirmeyen Afrika ülkesi Lesotho’ya da yardım gönderdiği ortaya çıktı.





Yardımların büyük kısmı askeri kargo uçakları ile gerçekleştirildi. Bu yardım gönderilen ülkeler arasında Güney Afrika ve Somali de vardı.





GÜNEY AFRİKA’YA 6 UÇAK İNDİ





Güney Afrika’daki yayın yapan Daily Maverick haber sitesi Cape Town kentine 4 Türk askeri kargo uçağının indiğini duyurdu. Bu uçaklardan sadece birisi Güney Afrika’ya yardım malzemesi taşımış. Bir uçak da Somali’ye yardım malzemesini bıraktıktan sonra Güney Afrika’ya geçmiş.





Daily Maverick’e konuşan Güney Afrika’daki Türkiye Büyükelçisi Elif Ülgen, 2 Türk askeri kargo uçağının daha şehre geleceği bilgisini vermiş.





Güney Afrika’nın Cape Town şehrine inen toplam 6 Türk askeri kargo uçağı, askeri ekipmanlarla dolu olarak Türkiye’ye dönmüş.





RDM FİRMASINDAN ALINAN ASKERİ TEÇHİZAT TAŞINDI





Güney Afrika’daki Türkiye Büyükelçisi Elif Ülgen, Daily Maverick sitesine yaptığı açıklamada, uçakların Rheinmetall Denel Munition (RDM) firmasından alınan askeri teçhizatı Türkiye’ye taşıdığını ifade etti.





Ülgen, askeri teçhizatların Türk Ordusu tarafından eğitim ve tatbikat amaçlı kullanılacağını ve alıcının ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) olduğunu belirtti. Malzemeler içinde patlayıcıların olduğu da kaydedildi.





“GÜNEY AFRİKA’DAKİ KARANTİNA KURALLARI İHLAL EDİLDİ”





Daily Maverick, kargo uçaklarının uçuşu ile Güney Afrika’daki katı karantina kurallarının ihlal edilmiş olabileceğini de ifade etti. Güney Afrika’da mevcut karantina kurallarına göre uçuşlara sadece yiyecek ve tıbbi malzemeler için izin veriliyor.





ASKERİ İSTİHBARAT İTİRAZ ETMİŞ





Türk Hava Kuvvetleri, 6 askeri kargo uçağının ilk olarak Langebaanweg Hava Üssü’ne inmesi için izin istemiş. Ancak Güney Afrika askeri istihbaratı hava üssünde gümrük bulunmadığı için Türk uçaklarının Langebaanweg Hava Üssü’ne inişine izin vermemiş.





Daily Maverick’in görüşüne başvurduğu askeri uzman Helmoed-Römer Heitman, alınan malzemeler arasında roket motorları ve füze başlıkları olabileceğini de ifade etti. Türkiye’nin Güney Afrika’da bir füze dizayn ofisi bulunduğunu ifade eden Heitman’a göre üretilecek füzelerin ilk kısmı Güney Afrika yapımı olabilir.





SİLAHLAR LİBYA VEYA SURİYE’YE Mİ GÖNDERİLECEK





Güney Afrika, Türkiye’nin Libya’ya müdahalesine karşı çıkan ülkelerden birisi.





Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da Ocak ayında yaptığı açıklamada Türkiye’yi Libya’ya silah ve asker göndermeme konusunda uyarmıştı.





Daily Maverick haber sitesi, koronavirüs salgınının devam ettiği şu günlerde Güney Afrika’dan silah alımı konusunda neden Türkiye’nin bu kadar acele ettiği sorusunu gündeme taşıdı. Site, uçuşların kısıtlandığı bu günlerde bu acil ihtiyacın neden kaynaklandığını anlamaya çalıştı.





TÜRK ORDUSUNUN BU FÜZELERE İHTİYACI YOK





Gazeteci Levent Özgül, Twitter üzerinden habere yaptığı yorumda, “Muhtemelen Türkiye bu füzeleri (eğer haber doğruysa) Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükumeti için aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (bu füzelere) ihtiyacı yok” diye yazdı.





LİBYA’DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ





Libya’da çatışmalar son günlerde koronavirüs salgınına rağmen büyük oranda şiddetlendi.





Türkiye ve Katar’ın destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti’ne (UMH) bağlı bağlı hava kuvvetleri, geçen hafta içerisinde ülkenin doğusundaki General Halife Hafter yanlısı milislere ait bir askeri konvoya 6, Vatiyye Askeri Hava Üssü’ne ise 5 hava operasyonu düzenledi.





Libya’da Ulusal Mutabakat Hükumeti’ne bağlı kuvvetler, yine geçen hafta başkent Trablus’un güneyinde iki cepheyi kontrol altına aldığını duyurdu.



