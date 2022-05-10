Tutuklanan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı: 'Polisler tehdit ediyor'

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, Adana'da kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı soruşturması nedeniyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Kuytul, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, Koray Sarısaçlı’nın polisler tarafından tehdit edildiğini iddia etti.







HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesi alınan Alparslan Kuytul hakkındaki iddiaları reddetti. Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılıp, darp edildiği iddialarına ilişkin olarak, “Benden şikâyetçi olan Koray Sarısaçlı’nın doktor raporunda yer alan kaburga kemiğinin kırıldığına ilişkin emareler yalandır. Adli tıpta film çekilmeden Koray Sarısaçlı’ya bu rapor düzenlenmiştir. Şahsı doktor raporu alması için salı günü Balcalı Üniversite Hastanesi’ne götürüyorlar. Hastane perşembe gününe rapor veriyor. Ancak şikâyetçi Koray Sarısaçlı çarşamba günü özel bir hastaneye giderek film çektiriyor. Buraya gitmesinin sebebi hastane sahibiyle tanışıklığıdır. Raporu alan Koray Sarısaçlı çektiği filmin CD’sini alıp Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürüyor. Duyduğuma göre kendisiyle beraber kız kardeşi ve bir polis memuru varmış. Alınan rapor sahtedir. Kaçırılma olayının bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle savunmamın başında kaburga kemiklerinde kırık olduğuna dair raporun sahte olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.





SÜREKLİ DERGİ OFİSİNE GELİRDİ





Koray Sarısaçlı’nın kaçırılıp, serbest bırakıldıktan sonra savcılığa ifade verdiğini vurgulayan Kuytul, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:





“Bu ifadeden sonra şikâyetçinin eşi Rümeysa, Koray Sarısaçlı ile görüşmemi kendisinin kötü durumda olduğunu ve ona moral olacağını söyledi. İlk aşamada kabul etmedim. Israr edince kabul ettim. Yanlış hatırlamıyorsam savcılıkta ifade verdikten 5-6 gün sonra Furkan Nesli dergisi ofisinde bir araya geldik. Kaçırılma hadisesinden konuşmak istedim ancak kendisi konuya girdi. Civara borcu olduğunu yine devlete vergi borcu bulunduğunu kendisinin hasta olduğunu, gayri resmi eşi Asuman üzerine kayıtlı taşınmazlar ve hisseler yönde işlem yapmak için birine vekalet vermek istediğini söyledi. Ben de eğer hastaysan tanıdığım birisine vekalet verebilirsin dedim. Kendisi o zaman bana vekalet vermek için birkaç isim söyledi. O isimleri şu anda hatırlamıyorum. Kendisine Rıdvan Biçen’e vekalet vermesini söylemedim. Dergide herkes tanındığı için herhangi birine vekalet vereceğini düşündüm. Ayrıca Koray ofise geldiğinde yanıma yaklaştı, elimi öptü. Madem ben kendisini zorlamışım neden gelip elini öpüyor. Yine şikâyetçi Koray serbest bırakıldıktan sonra taksiyle ve özel arabası sürekli dergi ofisine gelip giderdi.”





POLİSLER TEHDİT EDİYOR





Koray Sarısaçlı’nın Furkan Vakfı’nı ve kendisini suçlamasının en önemli nedeninin Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava dosyası olduğunu söyleyen Kuytul, “Polisler Koray Sarısaçlı’nın bu dosyasından ceza alacağı bahisle tehdit etmektedir” dedi.





Koray Sarısaçlı’nın sürekli birilerine vekalet vererek şirketler kurduğunu aktaran Kuytul suçsuz olduğunu belirtti.





NE OLMUŞTU?





Adana'da 8 Eylül 2021 günü maskeli ve eldivenli 4 kişi tarafından kaçırıldığını öne süreniş insanı Koray Sarısaçlı, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldığını öne sürmüştü. Elektroşok cihazı ve sopalarla işkence gördüğünü söyleyen Sarısaçlı, "Farklı günlerde toplamda 7 milyon dolarlık senet imzalamam karşılığında beni serbest bıraktılar. Gördüğüm işkenceleri söylememem için beni video kaydına aldılar. Gözlerim kapalı işkence yapıyorlardı" demişti. Sarısaçlı’nın kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanmıştı.