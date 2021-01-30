Tüyler ürperten vak'a!

Japonya'da tüyler ürperten bir vak'a. Polisin açıklamasına göre, 29 Ocak'ta tutuklanan Yumi Yoshino'nun annesinin cesedini 10 yıl boyunca evdeki dondurucuda sakladığı tespit edildi.





Açıklamada, öldüğünde 60 yaşında olduğu düşünülen annenin, Tokyo'da belediyeye bağlı toplu konutlardaki evi için kira sözleşmesi imzaladığı belirtildi.





Annesini 10 yıl önce evde ölü halde bulan kızının vefattan sonra sözleşmenin geçersiz sayılıp evden çıkarılacağını düşündüğü için cesedi saklamaya karar verdiği belirtildi.





BİR OTELDE GÖZALTINA ALINDI







48 yaşındaki kadın 10 yıl yaşadığı evden ocak ayı ortasında toplamda 1,1 milyon Japon Yeni (yaklaşık 70 bin TL) kira borcu olduğu için çıkarıldı.





Yoshino evi boşalttıktan sonra gelen temizlikçi de bir dolabın içine gizlenmiş dondurucudaki cesedi buldu.





Evi boşalttığından beri ortadan kaybolan kadın, cuma günü polis ekiplerince Chiba şehrinde bir otelde yakalandı.





Otopsi sonucunda kadının ölüm zamanı ve sebebi anlaşılamadı. Polis raporuna göre vücudun üzerinde herhangi bir yara izi de tespit edilmedi.