Samanyolu Haber /Dünya / Tüyler ürperten vak'a! /30 Ocak 2021 21:43

Tüyler ürperten vak'a!

Japonya'da evden çıkarılmamak için ölen annesinin cesedini dondurucuda saklayan kadın tutuklandı.

SHABER3.COM

Japonya'da tüyler ürperten bir vak'a. Polisin açıklamasına göre, 29 Ocak'ta tutuklanan Yumi Yoshino'nun annesinin cesedini 10 yıl boyunca evdeki dondurucuda sakladığı tespit edildi.

Açıklamada, öldüğünde 60 yaşında olduğu düşünülen annenin, Tokyo'da belediyeye bağlı toplu konutlardaki evi için kira sözleşmesi imzaladığı belirtildi. 

Annesini 10 yıl önce evde ölü halde bulan kızının vefattan sonra sözleşmenin geçersiz sayılıp evden çıkarılacağını düşündüğü için cesedi saklamaya karar verdiği belirtildi.

BİR OTELDE GÖZALTINA ALINDI

48 yaşındaki kadın 10 yıl yaşadığı evden ocak ayı ortasında toplamda 1,1 milyon Japon Yeni (yaklaşık 70 bin TL) kira borcu olduğu için çıkarıldı.

Yoshino evi boşalttıktan sonra gelen temizlikçi de bir dolabın içine gizlenmiş dondurucudaki cesedi buldu.

Evi boşalttığından beri ortadan kaybolan kadın, cuma günü polis ekiplerince Chiba şehrinde bir otelde yakalandı.

Otopsi sonucunda kadının ölüm zamanı ve sebebi anlaşılamadı. Polis raporuna göre vücudun üzerinde herhangi bir yara izi de tespit edilmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tüyler ürperten vak'a! Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:32:27