Twitter Ceo'sundan korkutan açıklama

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu iddia etti. Enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki hali olan hiperenflasyon konusunda uyarılarda bulunan ve cuma gecesi bir tweet atan Dorsey, dünya tarihinde şimdiye kadar 58 kez görülen hiperenflasyonun her şeyi değiştireceğini belirtti.







Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Abd'de artan enflasyona vurgu yaparak işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi. Dorsey, Cuma gecesi attığı Tweet dizisine,”Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek. Bu oluyor” ifadeleriyle başlayan Dorsey’e Nijeryalı girişimci Tayo Oviosu’dan yanıt geldi. Oviosu’nun, “Evet, Nijerya’da bu durum zihinsel modellerimize işlemiş şekilde yaşıyoruz. Enflasyon şu anda yüzde 16” ifadelerini kullandığı tweet’ten sonra bir tweet daha atan Dorsey’in ifadeleri ise şu şekilde oldu:





Tweet, tüketici enflasyonunun ABD'de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun artacağı endişeleri ile paralel bir dönemde geldi.





ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söylemişti.





Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıklamıştı.





Peki ya Hiperenflasyon nedir?





Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki halidir. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılır. Paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir. Dünya tarihinde şimdiye kadar 58 hiperenflasyon dönemi yaşandı. Günümüzde ise bunun en önemli örneği Venezuela'da görülüyor.