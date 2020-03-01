Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter’da deprem: Jack Dorsey’e büyük şok /01 Mart 2020 11:02

Twitter’da deprem: Jack Dorsey’e büyük şok

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg News, her gün milyonlarca insanın kullandığı Twitter'da büyük bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İddiaya göre Twitter'ın büyük bir hissesini satın alan Trump'a yakın bir şirket, sosyal medya platformunun kurucusu Jack Dorsey'i görevden alacak.

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ABD Başkanı Trump’a karşı açıklamalarıyla bilinen sosyal medya platformu Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey hayatının şokunu yaşıyor… ABD merkezli Bloomberg News’ün özel haberinde, geçmişte cumhuriyetçi adaylara maddi destek veren ve Trump’ın da bizzat tanıdığı milyarder iş insanı Paul Singer’ın Twitter’ın çok büyük bir hissesini satın aldığı öne sürüldü.

Singer’ın kurucusu olduğu Elliott Management aracılığıyla hisseleri satın aldığı belirtilirken bu hamlenin ardından Twitter içerisinde taşların yerinden oynayabileceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın adaylığının ilk günlerinde tepki gösteren ve Trump’ı desteklemeyeceğini söyleyen Singer daha sonra Trump’a destek olacağını duyurmuştu.

DÖRT ADAY GÖSTERİLDİ
2017 yılında Singer’in Beyaz Saray’ı ziyareti sonrasında Trump, “Başta Trump karşıtı harekete çok dahil olmuştu fakat Paul o gruptan ayrıldı ve bize tam desteğini verdi. Bu tamamen birleşmeyle ilgili” demişti. Şubat ayında borsada iyi bir performans gösteren ve 1 milyar dolardan fazla gelir elde eden Twitter’da Singer’ın Jack Dorsey’i görevden almak için harekete geçtiği öne sürüldü.




Elliot Management’ın, Twitter’ın kurucusunun yerine dört aday gösterdiği ve bu adayların bir oylama ile seçileceği belirtildi. Henüz bu oylamanın ne zaman yapılacağı bilinmezken, adayların kim olduğuna dair de bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Elliot Management’ın Jack Dorsey’nin performansından rahatsız olduğu ve farklı girişimler içerisinde olan Dorsey’nin Twitter’a yeteri kadar zaman ayırmadığı için böyle bir adım atıldığı öne sürüldü.
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