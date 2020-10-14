Ücretsiz izne çıkarılan çalışan sayısı 2 milyonu geçti

Koronavirüs salgını kapsamında kısa çalışma ödeneğiyle çalışanların sayısı 1 milyon olurken, Nisan ayından bu yana ayda 1178 TL'lik nakdi ücretle ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısı 2 milyonu geçti.





Hürriyet’in haberine göre, İşsizlik Sigortası Bülteni’ndeki veriler iş piyasasında ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısındaki artışı gösterdi.





Buna göre ağustos ayında 1 milyon 302 bin 755 kişi kısa çalışma ödeneğinden ücretini alırken, eylül ayında bu rakam 1 milyon 24 bin 377 kişiye geriledi. Ödeme miktarı ise 2 milyar 42 milyon TL’den 1 milyar 575 milyon TL’ye indi. Kısa çalışma ödeneğinden hala yaz sezonunda olan ve aslında yoğun çalışan turizm ve ulaştırma gibi sektörlerin yararlandığı kaydedildi.





Ücretsiz izne çıkarılan 2 milyonu aşkın çalışan var

Öte yandan işten çıkarma yasağı nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan çalışan sayısı da Nisan-Eylül ayları döneminde 2 milyon 45 bin 139 kişiye ulaştı. Ücretsiz izin döneminde çalışanlara aylık 1178 TL nakdi ücret ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda işsizlik sigorta fonundan şu zamana kadar 5 milyar 116 milyon 119 bin TL nakdi ücret ödemesi yapıldı.





Normalleşme de işsizlik sigorta fonundan

Kısa çalışmadan çıkan işverenlere ‘normalleşme’ döneminin başladığı aydan itibaren 90 günü geçmemek şartıyla, işçi ve işveren prim ödemeleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. 1 Ağustos’tan itibaren 159 bine yakın işverene 1.2 milyonu aşkın çalışan için bu destek verildi ve toplam tutar 950 milyon lira oldu.





Böylece kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik maaşı ödemelerinin yapıldığı İşsizlik Sigorta Fonu, eylül ayında 109 milyar TL’ye geriledi. Fon dokuz ayda 21 milyar TL erimiş oldu.