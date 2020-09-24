UEFA Avrupa Ligi gecesinde sonuçlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar play-off turunda Williem II-Rangers maçının galibiyle oynayacak.





Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Türk Telekom Stadı'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'le karşılaştı.





Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 77. dakikada Belhanda ve 86. dakikada Babel'in attığı gollerle 2-0 kazanıp tur atlayan taraf oldu.





Cimbom, Williem II-Rangers eşleşmesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.





Fatih Terim rotasyona gitti





UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.





Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.





Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.





Galatasaray maça Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne ile başladı.





Etebo ilk kez 11'de





Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.





İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.





Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol maçın kadrosunda yer almadı.





BEŞİKTAŞ PENALTILARDA VEDA ETTİ





Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda konuk ettiği Portekiz ekibi Rio Ave’yle 1-1 berabere kaldı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da iki ekip gol fırsatı bulamazken, Portekiz temsilcisi, penaltılar sonucunda üst tura yükselmeyi başardı.

15. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 85. dakikada Moreira'nın golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da iki takım gol atamazken, sonucu belirleyen penaltı atışlarında Rio Ave, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, üst tura yükselen takım oldu.

Beşiktaş'ın maç içinde iki kez şutu direkten dönerken, önemli birçok pozisyondan da faydalanamadı.

Rio Ave'nin, üst turdaki rakibi AC Milan-Bodo Glimt karşılaşmasının galibi olacak.





AYTEMİZ ALANYASPOR 10 KİŞİLİK RAKİBİNİ GEÇEMEDİ





UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Rosenborg ile karşı karşıya gelen Alanyaspor, müsabakadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.





Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Rosenborg, 59. dakikada Konradsen'in golüyle 1-0 öne geçti.





Golün sahibi Konradsen, 66. dakikada Efecan'a yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.





Baskıyı artırdı, golü bulamadı

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyundaki baskısını artıran Alanyaspor, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca ilk kez boy gösterdiği Avrupa arenasına veda etmek zorunda kaldı.





Alanyaspor'da Babacar, uzatma anlarında rakibine yaptığı hareketin ardından üst üste iki sarı kart görüp oyundan atılan diğer isim oldu.