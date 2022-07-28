Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan FB'ye kötü haber: Putin tezahüratı için soruşturma açıldı /28 Temmuz 2022 18:37

UEFA'dan FB'ye kötü haber: Putin tezahüratı için soruşturma açıldı

UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yapılan 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev’i ağırlayan Fenerbahçe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yapılan tezahürat nedeniyle UEFA’dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Dinamo Kiev’li oyuncuların attıkları golden sonra Fenerbahçe tribünlerine el-kol hareketi yapması ve sarı lacivertli taraftarların Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine bağırması, dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Yaşananların ardından soruşturma açıldığını duyuran UEFA “Fenerbahçe taraftarının yanlış davranışları hakkında soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.

Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA, konuyla ilgili olarak Etik ve Disiplin Müfettişi atandığı açıklarken, “UEFA Disiplin Yönetmeliği Madde 31(4) uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turunda, Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçında Fenerbahçe taraftarlarının uygunsuz davranışlarıyla ilgili olarak bir disiplin soruşturması yürütecektir” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili kararın yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu.

FENERBAHÇE’DEN PUTİN TEZAHÜRATI AÇIKLAMASI
Öte yandan, UEFA’nın açıklamasından kısa bir süre önce Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili bir açıklamada yapmıştı. Sarı lacivertliler açıklamada “Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir” ifadelerine ver vermişti.
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