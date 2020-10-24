UEFA'nın ülke puanı klasmanında 13. sıraya geriledi

Avrupa kupalarında Türk takımları, son dört sezonda oynadıkları toplam 114 maçın 56'sını kaybetti.Türkiye, önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa kupalarına dört takım gönderme tehlikesiyle karşı karşıya.





Türkiye'nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek.





Habertürk’te yer alan habere göre UEFA ülke klasmanında ilk 15 dışında kalınması halinde karşılaşılacak olumsuz durumlar şöyle:





1- Uzun süredir beş takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa'ya dört takım gönderebilecek.





2- Sadece Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.





3- UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.





4- Diğer üç takım, UEFA'nın gelecek sezon uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.





Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un gruplara kalamadan Avrupa maceralarını noktalamalarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de Demir Grup Sivasspor'un ilk haftayı mağlubiyetle kapatması, Türkiye'yi iki basamak birden aşağı çekti.





Ön eleme maçlarında Türkiye'yi geçen Ukrayna 29,5 puanla klasmanda 11. sıraya yerleşirken, İskoçya da bu hafta puanını 29,375'e çıkartıp, Türkiye'yi geride bırakarak 12. sıranın sahibi oldu. Türkiye ise an itibarıyla 28,9 puanla 13. sırada bulunuyor.





Türkiye'nin iki takımla yoluna devam ettiği Avrupa arenasında, İskoçya adına Glasgow Rangers ile Celtic, Ukrayna adına ise Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Zorya Luhansk mücadele ediyor.





Sezon bitiminde Türkiye 10. sıraya çıkamadığı takdirde, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak.





Türkiye, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 11. sırada sezonu noktalarsa, Süper Lig şampiyonunun gelecek sezon "Devler Ligi"ne gitmesi, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın durumuna göre şekillenecek.





Bu dev turnuvada kupayı kaldıracak takım, şayet kendi yerel liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, statü gereği klasmandaki 11. ülkenin şampiyonu bu büyük organizasyona doğrudan katılım hakkı elde ediyor.





Türk ekiplerinin Avrupa'daki form düzeyi son yıllarda bir hayli düşerken, bu sezon iyice dip yaptı.





Galatasaray'ın üç, Beşiktaş'ın iki, Aytemiz Alanyaspor'un bir karşılaşmayla erken veda ettiği Avrupa'da yoluna devam edecek Medipol Başakşehir ile Sivasspor da birer karşılaşmayı geride bıraktı.





Türk takımları son dört sezonda Avrupa'da toplam 114 maça çıktı. Bu maçlardan sadece 31'ini kazanabilen Türk ekipleri, 56 müsabakadan boynu bükük ayrıldı, 27 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.





Son dört sezonda Türk takımlarının galibiyet ortalaması yüzde 27,1'de kalırken, mağlubiyet ortalaması da yüzde 49,1 oldu.





Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye'yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.





UEFA'nın ülke puanı sıralaması, takımların son 5 yıldaki performanslarına göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan, gelecek sezonun sıralamasında hesaplama dışı kalacak. Bu durumda ise Türkiye'nin ilk 15 içinde yer alması bile zora giriyor.