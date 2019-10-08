Samanyolu Haber /Gündem / Ufuk Uras partisinden istifa etti /08 Ekim 2019 15:05

Ufuk Uras partisinden istifa etti

Ufuk Uras, üyesi olduğu Yeşil Sol Partisi’nden e-Devlet aracılığıyla istifa etti.

SHABER3.COM

Eski İstanbul milletvekili Ufuk Uras, üyesi olduğu Yeşil Sol Partisi’nden e-Devlet aracılığıyla istifa etti. T24’ün haberine göre, Ufuk Uras AKP’den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına başlayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ufuk Uras, Davutoğlu’yla görüşmesinin ardından T24’ten Şirin Payzın’a yaptığı açıklamada, yeni parti çalışmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyleyen Uras, "Davutoğlu'dan parti kurma çalışmalarında hızlı davranacağı izlenimi edindim. Babacan'ın ise ekonomik krizin etkilerini bekleyeceğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.


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