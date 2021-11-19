Uluslararası basın TL'nin değer kaybı için ne yazdı?

TCMB'nin dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 16'dan 15'e düşürülmesiyle, Türk Lirası Amerikan doları karşısında günlük yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.









"Bunu neden yaptıklarını anlamak güç"





Financial Times Merkez Bankası kararı sonrası Türk Lirası'nın yeni bir rekor değer kaybı yaşadığına dikkat çekerek "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük borçlanma maliyetine olan takıntısının zaten aşırı olan enflasyonu daha da kötüleştireceği endişelerini artırıyor" ifadesini kullandı.





Haberde Merkez Bankası'nın artan tüketici fiyatlarının arkasındaki birçok faktörün "para politikası kontrolünün ötesinde" olduğunu ve Aralık ayında faiz indirimi döngüsünü sonlandırmayı düşünebileceğini açıkladığını aktardı.





Gazeteye konuşan gelişmekte olan piyasalar yatırımcısı GAM'dan Paul McNamara, "Bunu neden yaptıklarını anlamak güç" dedi. Salgın sonrası Türkiye ekonomisinin bazı yönleriyle umut verdiğini hatırlatan McNamara "Zayıf bir Türk Lirası için tek itici güç politikanın görünümü" diye konuştu.



