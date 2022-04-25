Ümit Özdağ!dan yeni 'Mansur Yavaş' açıklaması

Siyaset gündeminde Mansur Yavaş'ın ismi cumhurbaşkanlığıa daylığı için geçmeye devam ediyor.







Yavaş'ın ismini son olarak gündeme taşıyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hiçbir sorumlu siyasetçinin, 'Mansur Bey, Ankara'nın sokaklarını temizlemeye devam etsin,' deme hakkı yoktur" ifadesini kullandı.







Evrensel'de yer alan habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"CHP, YAVAŞ HAKKINDA İDDİALARA TEPKİ GÖSTERMEDİ"





ADAYLIK TARTIŞMALARI





Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı gösterme tartışmalarını devam ettiren Özdağ, anketlerde Yavaş'ın toplumun bütün kesimlerinden destek aldığının ortaya çıktığını savundu.Özdağ, "Zafer Partisinin Mansur Yavaş'ı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir komplo aramaya, başka bir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette, Mansur Bey'in kazanabilecek tek aday olmasına rağmen, altını çizerek söylüyorum, CHP Genel Merkezinin Mansur Yavaş'ı adayı yapmama kararı almış olması bu çağrıyı yapma nedenimizdir” dedi.Yavaş ve ekibine yönelik iddialara ilişkin CHP'nin tepki göstermediğini savunan Özdağ, "Türkiye bu kadar ağır bir görevle karşı karşıyayken, hiçbir sorumlu siyasetçinin, genel başkanın, 'Mansur Bey, Ankara'nın sokaklarını temizlemeye devam etsin, ondan başka bir şey istemiyoruz' deme hakkı yoktur" ifadesini kullandı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz haftalarda cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı.