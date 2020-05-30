Uzaktan eğitim çocuklara yaramadı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), korona salgınıyla başlayan uzaktan eğitim sürecinde, çocukların ve velilerin tecrübelerini değerlendirme amaçlı araştırma yaptı. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 31 şehirden 368 TEGV velisiyle yürütülen araştırmaya katılanların yüzde 54’ünün 1-2, yüzde 34’ünün 3’ten fazla, yüzde 12’sinin ise 5’ten fazla çocuğu var. Raporda göze çarpan sonuçlar şöyle:





DERSLERE CANLI KATILIM ORANI YÜZDE 11 DÜZEYİNDE

– Eğitim Bilim Ağı’nı (EBA) her gün düzenli takip eden oranı yüzde 69. Bunun yüzde 83’ü televizyon üzerinden. Çevrimiçi portaldan asenkron (uyumsuz) takip oranı yüzde 47, canlı ders katılımı ise 11.





– EBA’yı, velilerin yüzde 47’si düzenli, 36’sı belirli aralıklarla takip ediyor.





– Çocukların yüzde 37’si velisinden destek istiyor. Destek matematik ve problem/test çözme, araştırma ödevleri ve İngilizce alanlarında yoğunlaşıyor.







ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 39’U ARKADAŞLARIYLA İLETİŞİME GEÇMEDİ





– Uzaktan eğitimde yüzde 50 oranında bilgisayar, 59 cep telefonu, 28 tablet kullanıyor. Yüzde 4’lük kesimse hiçbir araç kullanmıyor.





– Çocukların hafta içi öğretmenleriyle düzenli görüşme oranı yüzde 48, haftada 1-2 gün görüşme oranı yüzde 31, geçen 1,5 ayda yalnızca 1 veya 2 görüşme oranı ise yüzde 21. Düzensiz ve nadiren iletişim kuranların oranı yüzde 51. Çocukların yalnızca yüzde 3’ü öğretmenleriyle sohbet ediyor. Geçen 1,5 aylık sürede yüzde 7’si öğretmenleriyle; yüzde 39’u ise arkadaşlarıyla iletişim kurmadı.





DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK ETKİLER GÖRÜLDÜ

– Çocukların yüzde 20’sinde davranış değişimi oluştu. Yüzde 11’inde sıkılma, 9’unda ani duygu durum değişiklikleri, 9’unda yerinde duramama, 7’sinde sürekli telefon kullanma görüldü.





HERKESE HİTAP EDEN TABLETLER PİYASAYA SÜRÜLMELİ

Araştırma neticesine göre iletişim sıkıntılarını gidermek ve uzaktan eğitimi toplumun her kesiminde normalleştirmek için birtakım çözüm teklifleri de sunuldu:





– Salgın evresinde canlı sınıf modeline ihtiyaç var. Herkesin alım gücüne uygun basit tabletler piyasaya sürülmeli. İnternet erişimi kamu ve özel sektör iş birliğiyle düşük gelirli bölgelerde ücretsiz sağlanmalı.





EĞİTSEL ARAÇLARIN DEVAMLILIĞI SAĞLANMALI

– Eğitimde kitap, defter gibi geleneksel araçların yerini, tabletlerin alması konuşulmaya başlanmalı. Normal zamanda ve bu gibi kriz anlarında eğitsel araçların devamlılığı sağlanmalı.





– Çocukların İngilizce ve matematik alanında yalnız çalışmaları daha zor. Bir yetişkin desteğine daha fazla ihtiyaç duyulan bu alanlarda verimli etüt modelleri çalışılmalı.