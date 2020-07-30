Vakıfbank hem KHK'lı savcıya hem de eşine işlem yapmadı: Sakıncalısınız!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski savcı, özel okula giden çocuklarının taksit ödemelerini gerçekleştirmek için gittiği bankada kendisinin ‘sakıncalı’, kamuda çalışan eşinin ise kendisi yüzünden ‘sakıncalı’ olduğunu öğrendi.





KHK mağduru kişi, özel okulda okuyan çocuklarının taksit ücretlerini ödemek için bankaya gitti.





Banka, "Siz sakıncalısınız, eşiniz üzerinden işlem gerçekleştirelim" dedi. KHK'lı kişi, bankaya bu kez eşiyle gitti ancak personelden "Maalesef siz sakıncalı olduğunuz için eşiniz de sakıncalı listesinde yer alıyormuş" cevabını aldı.





GERGERLİOĞLU HUKUKSUZLUĞU TBMM'YE TAŞIDI





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, “Kimler yasaklı kişiler, bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır, yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?” diye sordu.





Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, 15 yıl boyunca savcılık görevinde bulunan KHK’li, özel bir okulda okuyan çocuklarının okul taksitlerini yatırmak için gittiği bankada yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben bankadan bu ana kadar hiç kredi çekmedim, borcum olmadı. Maalesef çocuklarımın gittiği özel okul Şanlıurfa’daki Vakıfbank’la anlaşmalı olduğu için buraya taksitleri yatırmak zorundaydım. KHK’lı olduğum için personel, ‘Siz sakıncalı görünüyorsunuz, işlemi gerçekleştiremiyoruz. Eşiniz maaşlı çalışıyorsa kendisi gelsin. İşlemi böylece çözeriz’ dedi. Durumu kabul ettik. Banka personeli bu kez de hala kamuda çalışmasına rağmen eşime ‘Eşiniz sakıncalı listede olduğu için sizin adınıza da işlem gerçekleştiremiyoruz’ yanıtını verdi.”





Bankadan eli boş dönen eski savcı sözlerine şöyle devam etti: “Bu yaşadıklarımı İsviçre’de bulunan bir hakim arkadaşıma sordum. ‘Bizler oradan nasıl görünüyoruz’ dedim. O da bana, ‘Ne yazık ki bir deliler ülkesi gibi görünüyorsunuz’ dedi. Evet biz deliler ülkesi haline geldik. Bu yaşadıklarımızın hukukla, adaletle, demokrasiyle hiçbir alakası yok.”





KONU MECLİS GÜNDEMİNDE





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a bir dizi soru sordu:





– Vakıflar Bankası’nın KHK ile ihraç edilmiş yurttaşlara sakıncalı kişi olduğundan işlem yapmadıkları iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Vakıflar Bankası’nın işlem yapmamasının nedeni nedir?





– Vakıflar Bankası’nın KHK’li yurttaşın sakıncalı kişiler arasına aldığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa KHK’li yurttaş neden sakıncalı kişiler arasına alınmıştır?





– Söz konusu yurttaşın eşinin de kendisinden dolayı işlem yapmak için başvurduğu ve eşinden dolayı sakıncalı kişi olduğu iddiası doğru mudur?





– Sakıncalı kişiler nedir? Kimler yasaklı kişilerdir? Bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır? Yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?





– Tarafınıza yapılmış bu konu ile ilgili şikayet var mıdır? Varsa kaç adet şikayet vardır? Eğer şikayetler varsa bu konu hakkında yapılmış çalışmalar nelerdir?





GİZLİ GENELGEYİ KİM GÖNDERDİ?





Albayrak’a daha önce bankaların KHK’lilere uyguladığı bu ayrımcılıkla ilgili yine defalarca birçok farklı parti soru önergeleri vermişti.





Albayrak’ın bu önergelere bankalar mevzuatının linklerini göndererek cevap verdiği ortaya çıkmıştı. KHK ile ihraç edilmiş binlerce kişi için kamu kurumlarına genelge gönderildiği de ortaya çıkmıştı.





Ancak kamuoyunda, ‘Gizli genelge’ diye bilinen bu yazının hangi kurum tarafından gönderildiği ve içeriğiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.