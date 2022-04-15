Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş kuruşun hesabını yapıyor, Erdoğan 'örtülü'de rekordan rekora koşuyor /15 Nisan 2022 14:29

Vatandaş kuruşun hesabını yapıyor, Erdoğan 'örtülü'de rekordan rekora koşuyor

Cumhurbaşkanlığının örtülü ödenek harcaması martta 788,5 milyon TL ile rekor kırdı. 2022 yılının ilk üç ayında örtülü harcama 1 milyar 15 milyon TL oldu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcaması, martta 788,5 milyon TL ile aylık bazda rekor kırdı. Mart 2021’deki 371,6 milyon TL’lik rakama göre yıllık artış yüzde 112 oldu.

Önceki rekor, Haziran 2021’de 463,7 milyon TL ile kırılmıştı.

Sözcü'nün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün açıkladığı merkezi bütçe istatistiklerine göre, ‘gizli hizmet giderleri’ olarak adlandırılan örtülü harcama, 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 15 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen senenin ilk üç ayında 728,7 milyon TL olan örtülü harcama, yıllık bazda yüzde 39 oranında artmış oldu.

2021’in tamamında örtülü harcama toplamda 2 milyar 714 milyon TL olmuştu.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?
5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun' 24. maddesinde ‘örtülü ödenek' tanımlanıyor.

Madde 24'te “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir” ifadesi yer alıyor.

İlgili maddeye göre “kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine” de örtülü ödenek konulabiliyor.

Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamıyor.

İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemiyor.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN...
İlgili kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştiriliyor ve ödeniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaş kuruşun hesabını yapıyor, Erdoğan 'örtülü'de... Sonraki Haber >>

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:30:13