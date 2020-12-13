Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşlığını en ucuza satan ülke: Türkiye /13 Aralık 2020 12:29

Vatandaşlığını en ucuza satan ülke: Türkiye

Türkiye'den konut satın alarak vatandaşlık hakkı kazanan kişi ve hangi ülkelere mensup oldukları belli oldu. Milletvekili Özgür Özel vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yoktur" dedi.

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7 bin 312 yabancının Türkiye'de gayrimenkul satın alarak Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlığı hakkı kazandığı ifade edlildi.

250 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vandaşı olanlar arasında 5Dominika, Komorlar Birliği, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis, Cibuti vatandaşlarının yanı sıra vatansızlar da bulunuyor.

"VATANDAŞLIĞI BU KADAR UCUZA SATAN BAŞKA ÜLKE YOKTUR"
Söz konusu bu durumla ilgili açıklamalarda bulunan  CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur” diye konuştu

Özel konuşmasının devamında “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Ekonomideki çöküntü nedeniyle her yolu deniyorlar, her şeyi satıyorlar. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Her gün ittifakın her iki partisince milliyetçilik dozu yüksek hamasi nutuklar atılmaktadır. Ancak, 250 bin dolar karşılığında pasaportunu satan, vatandaşlık hakkını satışa çıkaran bir ittifakın bu söylemlerinin içinin tamamen boş olduğu ortadadır” ifadelerine yer verdi.

KİMLER 250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞI OLDU?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların ülkeleri ve sayıları şu şekilde

ABD 72

Afganistan 997

Almanya 3

Antigua ve Barbuda 10

Arjantin 2

Arnavutluk 2

Avustralya 10

Azerbaycan 72

Bahreyn 2

Bangladeş 18

Birleşik Arap Emirlikleri 3

Brezilya 5

Bulgaristan 3

Cezayir 81

Çek Cumhuriyeti 3

Çin 297

Dominik Cumhuriyeti 7

Dominika 37

Fas 28

Filistin 451

Fransa 10

Gürcistan 4

Hindistan 17

Irak 925

İngiltere 18

İran 1716

İsrail 35

İsveç 9

İtalya 4

Kanada 32

Katar 6

Kazakistan 19

Kenya 4

Komorlar Birliği 4

Kuveyt 5

Libya 302

Lübnan 124

Meksika 3

Mısır 223

Moldova 4

Moritanya 3

Nijerya 4

Özbekistan17

Pakistan 156

Polonya 3

Romanya 8

Rusya 80

Saint Kitts ve Nevis 21

Somali 25

Sudan 93

Suudi Arabistan 54

Tacikistan 5

Tunus 26

Türkmenistan 10

Ukrayna 16

Ürdün 359

Vanuatu 5

Yemen 792

Belarus 2

Venezuela 2

Cibuti 2

Endonezya 2

Güney Afrika 2

Hollanda 2

Karadağ 2

Kırgızistan 2

Kore Cumhuriyeti 2

Kuzey Makedonya 2

Slovakya 2

Singapur 2

Vatansız 2

Yeni Zelanda 2

İrlanda 2

Belçika 1

Belize 1

Bosna Hersek 1

El Salvador 1

Eritre 1

Etiyopya 1

Filipinler 1

Grenada 1

Güney Sudan 1

Japonya 1

Kolombiya 1

Kosova 1

Malezya 1

Mali 1

Nikaragua 1

Senegal 1

Tayland 1

Tuvalu 1

Uganda 1

İsviçre 1

# Dolar, Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, ABD, İsrail, CHP
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