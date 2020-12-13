Vatandaşlığını en ucuza satan ülke: Türkiye

7 bin 312 yabancının Türkiye'de gayrimenkul satın alarak Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlığı hakkı kazandığı ifade edlildi.
250 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vandaşı olanlar arasında 5Dominika, Komorlar Birliği, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis, Cibuti vatandaşlarının yanı sıra vatansızlar da bulunuyor.
"VATANDAŞLIĞI BU KADAR UCUZA SATAN BAŞKA ÜLKE YOKTUR"
Söz konusu bu durumla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur” diye konuştu
Özel konuşmasının devamında “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Ekonomideki çöküntü nedeniyle her yolu deniyorlar, her şeyi satıyorlar. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Her gün ittifakın her iki partisince milliyetçilik dozu yüksek hamasi nutuklar atılmaktadır. Ancak, 250 bin dolar karşılığında pasaportunu satan, vatandaşlık hakkını satışa çıkaran bir ittifakın bu söylemlerinin içinin tamamen boş olduğu ortadadır” ifadelerine yer verdi.
KİMLER 250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞI OLDU?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların ülkeleri ve sayıları şu şekilde
ABD 72
Afganistan 997
Almanya 3
Antigua ve Barbuda 10
Arjantin 2
Arnavutluk 2
Avustralya 10
Azerbaycan 72
Bahreyn 2
Bangladeş 18
Birleşik Arap Emirlikleri 3
Brezilya 5
Bulgaristan 3
Cezayir 81
Çek Cumhuriyeti 3
Çin 297
Dominik Cumhuriyeti 7
Dominika 37
Fas 28
Filistin 451
Fransa 10
Gürcistan 4
Hindistan 17
Irak 925
İngiltere 18
İran 1716
İsrail 35
İsveç 9
İtalya 4
Kanada 32
Katar 6
Kazakistan 19
Kenya 4
Komorlar Birliği 4
Kuveyt 5
Libya 302
Lübnan 124
Meksika 3
Mısır 223
Moldova 4
Moritanya 3
Nijerya 4
Özbekistan17
Pakistan 156
Polonya 3
Romanya 8
Rusya 80
Saint Kitts ve Nevis 21
Somali 25
Sudan 93
Suudi Arabistan 54
Tacikistan 5
Tunus 26
Türkmenistan 10
Ukrayna 16
Ürdün 359
Vanuatu 5
Yemen 792
Belarus 2
Venezuela 2
Cibuti 2
Endonezya 2
Güney Afrika 2
Hollanda 2
Karadağ 2
Kırgızistan 2
Kore Cumhuriyeti 2
Kuzey Makedonya 2
Slovakya 2
Singapur 2
Vatansız 2
Yeni Zelanda 2
İrlanda 2
Belçika 1
Belize 1
Bosna Hersek 1
El Salvador 1
Eritre 1
Etiyopya 1
Filipinler 1
Grenada 1
Güney Sudan 1
Japonya 1
Kolombiya 1
Kosova 1
Malezya 1
Mali 1
Nikaragua 1
Senegal 1
Tayland 1
Tuvalu 1
Uganda 1
İsviçre 1
# Dolar, Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, ABD, İsrail, CHP