Vatandaşlığını en ucuza satan ülke: Türkiye

7 bin 312 yabancının Türkiye'de gayrimenkul satın alarak Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlığı hakkı kazandığı ifade edlildi.





250 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vandaşı olanlar arasında 5Dominika, Komorlar Birliği, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis, Cibuti vatandaşlarının yanı sıra vatansızlar da bulunuyor.





"VATANDAŞLIĞI BU KADAR UCUZA SATAN BAŞKA ÜLKE YOKTUR"

Söz konusu bu durumla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur” diye konuştu





Özel konuşmasının devamında “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Ekonomideki çöküntü nedeniyle her yolu deniyorlar, her şeyi satıyorlar. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Her gün ittifakın her iki partisince milliyetçilik dozu yüksek hamasi nutuklar atılmaktadır. Ancak, 250 bin dolar karşılığında pasaportunu satan, vatandaşlık hakkını satışa çıkaran bir ittifakın bu söylemlerinin içinin tamamen boş olduğu ortadadır” ifadelerine yer verdi.





KİMLER 250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞI OLDU?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların ülkeleri ve sayıları şu şekilde





ABD 72







Afganistan 997





Almanya 3





Antigua ve Barbuda 10





Arjantin 2





Arnavutluk 2





Avustralya 10





Azerbaycan 72





Bahreyn 2





Bangladeş 18





Birleşik Arap Emirlikleri 3





Brezilya 5





Bulgaristan 3





Cezayir 81





Çek Cumhuriyeti 3





Çin 297





Dominik Cumhuriyeti 7





Dominika 37





Fas 28





Filistin 451





Fransa 10





Gürcistan 4





Hindistan 17





Irak 925





İngiltere 18





İran 1716





İsrail 35





İsveç 9





İtalya 4





Kanada 32





Katar 6





Kazakistan 19





Kenya 4





Komorlar Birliği 4





Kuveyt 5





Libya 302





Lübnan 124





Meksika 3





Mısır 223





Moldova 4





Moritanya 3





Nijerya 4





Özbekistan17





Pakistan 156





Polonya 3





Romanya 8





Rusya 80





Saint Kitts ve Nevis 21





Somali 25





Sudan 93





Suudi Arabistan 54





Tacikistan 5





Tunus 26





Türkmenistan 10





Ukrayna 16





Ürdün 359





Vanuatu 5





Yemen 792





Belarus 2





Venezuela 2





Cibuti 2





Endonezya 2





Güney Afrika 2





Hollanda 2





Karadağ 2





Kırgızistan 2





Kore Cumhuriyeti 2





Kuzey Makedonya 2





Slovakya 2





Singapur 2





Vatansız 2





Yeni Zelanda 2





İrlanda 2





Belçika 1





Belize 1





Bosna Hersek 1





El Salvador 1





Eritre 1





Etiyopya 1





Filipinler 1





Grenada 1





Güney Sudan 1





Japonya 1





Kolombiya 1





Kosova 1





Malezya 1





Mali 1





Nikaragua 1





Senegal 1





Tayland 1





Tuvalu 1





Uganda 1





İsviçre 1





# Dolar, Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, ABD, İsrail, CHP