Samanyolu Haber /Eğitim / Veli-Der: En az 611 sınıf karantinada /17 Eylül 2021 19:16

Veli-Der: En az 611 sınıf karantinada

Öğrenci Veli Derneği, ‘Salgında Yüz Yüze Eğitimde 2’nci Hafta Raporu’nu yayınladı. Dernek, Türkiye genelinde en az 611 sınıfın karantinaya alındığını açıkladı.

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Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), yüz yüze eğitimde geride kalan iki haftaya ilişkin rapor hazırladı. Salgın döneminde okulların gerekli önlemler alınmadan açıldığını belirten Veli-Der, yüz yüze eğitimin ikinci haftasında en az 611 sınıfın karantinaya alındığını açıkladı ve sınıfların seyreltilmesini talep etti.

‘OKULLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA YETERLİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ YOK’

İŞKUR-MEB protokolü çerçevesinde TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve farklı kurumlarda istihdam edilecek temizlik, güvenlik görevlilerinin görevlendirilmelerinin her yıl ekim ayı içerisinde başlatıldığını belirten Veli-Der, “Takvim salgına rağmen 6 Eylül’den önce başlatılmamıştır. Okulların büyük çoğunluğunda yeterli temizlik, güvenlik görevlisi hâlâ yok. TYP kapsamında görevlendirilenler farklı kurumlarda da görevlendirildiği için okullarda görevlendirilecek olanlar ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır” dedi.

‘15 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI BİR AN ÖNCE YAPILMALI’

Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 170 bin öğretmen açığı olmasına karşın 15 bin öğretmenin atanacağını belirten Veli-Der, 2022 atamalarının şu anda göreve başlatılacakmış gibi algı yarattığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Millî Eğitim Bakanlığı’nın 6 Eylül’de ücretli öğretmen görevlendirmesi duyurusunun yapılması bile, öğretmen atama ihtiyacının ne denli acil ve önemli olduğunun önemli bir kanıtıdır. 15 bin öğretmen atamasının şubat ayında değil, bir an önce yapılarak, öğretmenler göreve başlatılmalıdır. Ücretli, sözleşmeli değil, kadrolu ve yeterli sayıda öğretmen ataması acilen yapılmalıdır.”

‘MEB HİÇBİR ÖNLEM ALMADAN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BAŞLATTI’

Kalabalık okullar ve sınıflar sorunun devam ettiğini belirten dernek yaptığı açıklamada, “MEB hiçbir önlem almadan tam zamanlı tüm kademelerde yüz yüze eğitimi başlattı. Yüz yüze eğitim 30-40- 50-60 kişilik sınıflarda fiziki mesafe mümkün olmadan sürdürülüyor. Bu koşullarda okullarda salgın yayılımı daha da artacak. Salgınla birlikte özel okullar ile kamu okulları arasında yaşanılan eşitsizlik hem eğitim hakkı hem de sağlık hakkı açısından daha da derinleşmiştir. MEB 2020-2021 istatistiklerine göre özel okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 9,4 iken, kamu okullarında 26’dır” ifadelerine yer verdi.

‘SINIF MEVCUTLARI SEYRELTİLMELİ’

Veli-Der, 20 Eylül Pazartesi gününden itibaren okullar için atılması gereken adımlara dair şunları kaydetti:

- Sınıf mevcutları seyreltilmelidir. Ek derslik sağlanmalıdır. Ders saati sayısı, ders süreleri, okulda bulunan süre azaltılmalıdır. Gerekli yerlerde ikili eğitime geçilmelidir.

- Öğretmenler ekonomik olarak desteklenmelidir. Ek ders ücreti artırımlı ödenmeli, yapılacak bir düzenleme ile 30 saatin üzerinde görevlendirmelerde her ders saati için ücret en az yüzde 100 artırılmalıdır. Gerekli yerlerde seyreltilmiş ve aşamalı eğitim tekrar hayata geçirilmelidir.

- Ulaşımla ilgili sağlık, güvenlik sorunları devam ediyor. Veli-Der olarak başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere okulların açık kaldığı süre boyunca toplu ulaşımın öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz sağlanması noktasında gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Tüm öğrenciler ve öğretmenler için yüz yüze eğitim süresince toplu ulaşım ücretsiz sağlanmalıdır.

- Aşı, hijyen, havalandırma, fiziki mesafe tüm önlemler, bütünlüklü olarak hayata geçirilmelidir.

- Pansiyonlu okullarda da önlemlerin alınmaması sonucunda vakalar artmaktadır. Temizlik görevlisi sayısı yetersizdir. Çok sayıda pansiyonlu okulda güvenlik görevlisi bulunmamaktadır.
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