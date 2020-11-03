Vergi ve harçlara %9.11 zam geliyor

Vergi, harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.







Vergi Usul Kanunu'na göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca bu yıl yüzde 9,11 oldu. Buna göre vergi harç ve cezalara 2021 yılı ocak ayında yüzde 9,11 oranında zam gelecek.





3 yıllık pasaport harcı 770 lira olacak





Gazete Duvar'ın derlediği habere göre zamla birlikte ehliyet harçları yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya çıkacak.





Pasaport ücretleri ise;

6 aylık pasaport için harç bedeli 208 TL’den 227,27 TL’ye



1 yıllık pasaport için harç bedeli 304 TL’den 332,13 TL’ye

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL’den 542 TL’ye

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705 TL’den 770 TL’ye

4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994 TL’den 1.085 TL’ye çıkacak.





Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları içinse 1839 lira yerine 2 bin 6 lira harç ödenecek.